Neue Akkodis-Studie zeigt
KI steigert Produktivität - doch Skalierung bleibt zentrale ROI-Hürde (FOTO)
Zürich (ots) - Die neue Studie "The capability curve: Building the next
generation digital enterprise" zeigt, wie Unternehmen die wachsende Zuversicht
ihrer Mitarbeitenden mit der Vorsicht vieler Führungskräfte in Einklang bringen
können. Entscheidend dafür ist das Zusammenspiel aus Systemen, Governance und
menschlicher Einordnung, um KI verantwortungsvoll zu skalieren und echten
Unternehmenswert zu schaffen.
Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, veröffentlicht
heute seine neue Studie " The capability curve: Building the next generation
digital enterprise" . Basierend auf Erkenntnissen von über 2.000 Führungskräften
(darunter 500 CTOs) und 37.500 Mitarbeitenden weltweit untersucht sie, wie
Führungskräfte und Mitarbeitende gemeinsam vertrauenswürdige KI in Unternehmen
aufbauen, die menschliche Expertise mit skalierbaren und verantwortungsvollen
KI-Systemen verbinden.
Die Analyse zeigt ein markantes Spannungsfeld: Während Mitarbeitende zunehmend
sicher im Umgang mit KI werden, agiert das Top-Management deutlich
zurückhaltender - insbesondere bei Skalierung, Governance und Kompetenzen.
"Die KI-Transformation dreht sich nicht nur um Technologie, sondern betrifft
auch Menschen, Vertrauen, Strukturen und gemeinsame Fähigkeiten" , so Jo
Debecker, President und CEO von Akkodis. "Diese Studie macht deutlich, dass der
Optimismus der Mitarbeitenden mit systemweitem Vertrauen der Führungsebene in
Einklang gebracht werden muss. Nur so verwandeln Unternehmen Experimente in
nachhaltige Leistungsfähigkeit."
Zentrale Ergebnisse der Studie
- Vertrauenslücke zwischen Mitarbeitenden und Führung
75 % der Mitarbeitenden geben an, dass ihre Führungskräfte über ausreichende
KI-Kenntnisse verfügen - deutlich mehr als 2024 (46 %). Gleichzeitig zeigen sich
nur 62 % der Führungskräfte sicher in ihrer KI-Implementierungsstrategie, ein
Rückgang um 20 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.
- Qualifikationslücken bremsen die Skalierung
CTOs nennen Skill-Gaps weiterhin als größte Transformationsbremse. Dennoch
setzen lediglich 20 % Technologien ein, um die Qualifikationsentwicklung der
Mitarbeitenden systematisch zu erfassen oder zu unterstützen.
- Produktivität und Sinnhaftigkeit
Mitarbeitende sparen durch KI inzwischen rund zwei Stunden pro Tag ein - doppelt
so viel wie 2024. Diese Zeit fließt vor allem in strategische Arbeit, kreatives
Denken und Problemlösung.
- Resiliente Skalierung mit Fokus auf Weiterentwicklung
57% der CTOs erwarten in den kommenden fünf Jahren einen Rückgang der
