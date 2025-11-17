KI steigert Produktivität - doch Skalierung bleibt zentrale ROI-Hürde (FOTO)

Zürich (ots) - Die neue Studie "The capability curve: Building the next

generation digital enterprise" zeigt, wie Unternehmen die wachsende Zuversicht

ihrer Mitarbeitenden mit der Vorsicht vieler Führungskräfte in Einklang bringen

können. Entscheidend dafür ist das Zusammenspiel aus Systemen, Governance und

menschlicher Einordnung, um KI verantwortungsvoll zu skalieren und echten

Unternehmenswert zu schaffen.



Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, veröffentlicht

heute seine neue Studie " The capability curve: Building the next generation

digital enterprise" . Basierend auf Erkenntnissen von über 2.000 Führungskräften

(darunter 500 CTOs) und 37.500 Mitarbeitenden weltweit untersucht sie, wie

Führungskräfte und Mitarbeitende gemeinsam vertrauenswürdige KI in Unternehmen

aufbauen, die menschliche Expertise mit skalierbaren und verantwortungsvollen

KI-Systemen verbinden.





Die Analyse zeigt ein markantes Spannungsfeld: Während Mitarbeitende zunehmendsicher im Umgang mit KI werden, agiert das Top-Management deutlichzurückhaltender - insbesondere bei Skalierung, Governance und Kompetenzen."Die KI-Transformation dreht sich nicht nur um Technologie, sondern betrifftauch Menschen, Vertrauen, Strukturen und gemeinsame Fähigkeiten" , so JoDebecker, President und CEO von Akkodis. "Diese Studie macht deutlich, dass derOptimismus der Mitarbeitenden mit systemweitem Vertrauen der Führungsebene inEinklang gebracht werden muss. Nur so verwandeln Unternehmen Experimente innachhaltige Leistungsfähigkeit."Zentrale Ergebnisse der Studie- Vertrauenslücke zwischen Mitarbeitenden und Führung75 % der Mitarbeitenden geben an, dass ihre Führungskräfte über ausreichendeKI-Kenntnisse verfügen - deutlich mehr als 2024 (46 %). Gleichzeitig zeigen sichnur 62 % der Führungskräfte sicher in ihrer KI-Implementierungsstrategie, einRückgang um 20 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.- Qualifikationslücken bremsen die SkalierungCTOs nennen Skill-Gaps weiterhin als größte Transformationsbremse. Dennochsetzen lediglich 20 % Technologien ein, um die Qualifikationsentwicklung derMitarbeitenden systematisch zu erfassen oder zu unterstützen.- Produktivität und SinnhaftigkeitMitarbeitende sparen durch KI inzwischen rund zwei Stunden pro Tag ein - doppeltso viel wie 2024. Diese Zeit fließt vor allem in strategische Arbeit, kreativesDenken und Problemlösung.- Resiliente Skalierung mit Fokus auf Weiterentwicklung57% der CTOs erwarten in den kommenden fünf Jahren einen Rückgang der