    Neue Akkodis-Studie zeigt

    KI steigert Produktivität - doch Skalierung bleibt zentrale ROI-Hürde (FOTO)

    Zürich (ots) - Die neue Studie "The capability curve: Building the next
    generation digital enterprise" zeigt, wie Unternehmen die wachsende Zuversicht
    ihrer Mitarbeitenden mit der Vorsicht vieler Führungskräfte in Einklang bringen
    können. Entscheidend dafür ist das Zusammenspiel aus Systemen, Governance und
    menschlicher Einordnung, um KI verantwortungsvoll zu skalieren und echten
    Unternehmenswert zu schaffen.

    Akkodis, globales Beratungsunternehmen für Digital Engineering, veröffentlicht
    heute seine neue Studie " The capability curve: Building the next generation
    digital enterprise" . Basierend auf Erkenntnissen von über 2.000 Führungskräften
    (darunter 500 CTOs) und 37.500 Mitarbeitenden weltweit untersucht sie, wie
    Führungskräfte und Mitarbeitende gemeinsam vertrauenswürdige KI in Unternehmen
    aufbauen, die menschliche Expertise mit skalierbaren und verantwortungsvollen
    KI-Systemen verbinden.

    Die Analyse zeigt ein markantes Spannungsfeld: Während Mitarbeitende zunehmend
    sicher im Umgang mit KI werden, agiert das Top-Management deutlich
    zurückhaltender - insbesondere bei Skalierung, Governance und Kompetenzen.

    "Die KI-Transformation dreht sich nicht nur um Technologie, sondern betrifft
    auch Menschen, Vertrauen, Strukturen und gemeinsame Fähigkeiten" , so Jo
    Debecker, President und CEO von Akkodis. "Diese Studie macht deutlich, dass der
    Optimismus der Mitarbeitenden mit systemweitem Vertrauen der Führungsebene in
    Einklang gebracht werden muss. Nur so verwandeln Unternehmen Experimente in
    nachhaltige Leistungsfähigkeit."

    Zentrale Ergebnisse der Studie

    - Vertrauenslücke zwischen Mitarbeitenden und Führung

    75 % der Mitarbeitenden geben an, dass ihre Führungskräfte über ausreichende
    KI-Kenntnisse verfügen - deutlich mehr als 2024 (46 %). Gleichzeitig zeigen sich
    nur 62 % der Führungskräfte sicher in ihrer KI-Implementierungsstrategie, ein
    Rückgang um 20 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

    - Qualifikationslücken bremsen die Skalierung

    CTOs nennen Skill-Gaps weiterhin als größte Transformationsbremse. Dennoch
    setzen lediglich 20 % Technologien ein, um die Qualifikationsentwicklung der
    Mitarbeitenden systematisch zu erfassen oder zu unterstützen.

    - Produktivität und Sinnhaftigkeit

    Mitarbeitende sparen durch KI inzwischen rund zwei Stunden pro Tag ein - doppelt
    so viel wie 2024. Diese Zeit fließt vor allem in strategische Arbeit, kreatives
    Denken und Problemlösung.

    - Resiliente Skalierung mit Fokus auf Weiterentwicklung

    57% der CTOs erwarten in den kommenden fünf Jahren einen Rückgang der
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
