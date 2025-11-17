    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Tote und Verletzte nach russischem Raketenangriff in Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Mindestens drei Tote bei Raketenangriff in Balaklija.
    • Zehn Verletzte, Zahl der Opfer könnte steigen.
    • Drohnenangriff in Welykyj Burluk fordert ein weiteres Opfer.

    BALAKLIJA (dpa-AFX) - Mindestens drei Menschen sind bei einem russischen Raketenangriff auf die Stadt Balaklija in der ostukrainischen Region Charkiw getötet worden. Außerdem seien mindestens zehn Personen verletzt worden, teilte der Militärverwalter Witalij Karabanow bei Telegram mit. Die Zahl der Opfer kann seinen Angaben zufolge weiter steigen. Das russische Militär habe die Stadt in der Nacht mit zwei Raketen attackiert.

    In der gleichen Region wurde nach Angaben des Zivilschutzes zudem ein Mensch in der Siedlung Welykyj Burluk bei einem Drohnenangriff getötet. Ein weiterer sei verletzt worden. Es gebe Schäden an Privathäusern und Wirtschaftsgebäuden.

    Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren mit westlicher Hilfe gegen den russischen Angriffskrieg./ksr/DP/mis





