Junge Leute häufiger im Online-Handel verschuldet

WIESBADEN (dpa-AFX) - Häufige Bestellungen im Internet tragen nach Beobachtungen der Schuldnerberatung zunehmend zur Überschuldung von Privatpersonen bei. Von den 577.400 Klienten der Beratungsstellen im vergangenen Jahr hatten 29 Prozent auch Schulden bei Online-Händlern, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren zwei Prozentpunkte mehr als fünf Jahre zuvor.

Mit einem Mittelwert von 644 Euro machten die Online-Schulden aber nur zwei Prozent des durchschnittlichen Schuldenstands der Menschen aus. Weit häufiger waren die Schuldner bei den Sozialkassen und Telekommunikationsunternehmen verschuldet.