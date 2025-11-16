Neue Weichenstellung an der Spitze wahrscheinlich!

Apple plant laut einem Medienbericht, den Vorstandsvorsitzenden Tim Cook bereits im kommenden Jahr abzulösen. Als wahrscheinlichster Nachfolger gilt John Ternus, der Leiter der Hardware-Entwicklung. Der Verwaltungsrat und die Führungsebene haben die Vorbereitungen für die Übergabe nach mehr als 14 Jahren an der Unternehmensspitze zuletzt intensiviert. Eine Ernennung eines neuen Vorstandsvorsitzenden vor dem nächsten Geschäftsbericht Ende Januar wird jedoch als unwahrscheinlich eingeschätzt. John Ternus verfügt als Hardware-Chef über einen technischen Hintergrund und umfassendes Produktwissen. Aktionäre könnten darauf hoffen, dass er die Innovationskraft bei Apple stärker fördert und somit die Produktpipeline belebt. Zudem würde ein interner Nachfolger mit großer Erfahrung für Kontinuität sorgen.

Bei der Ankündigung von Ternus könnte es kurzfristig Volatilität geben, nachdem Anleger Gewinn mitnehmen und andere wiederum vermehrt einsteigen sollten. Nach einer langen Seitwärtskonsolidierung, beginnend mit Ende Juli 2023 bis Mitte Juni 2024, konnten die Aktien von Apple schließlich doch ein Allzeithoch rund um den Wert von 260,10 US-Dollar markieren. Genau genommen wurde das Allzeithoch am 26. Dezember 2024 etabliert, und danach startete eine Abwärtssequenz. Diese Abwärtssequenz beschleunigte sich, als den Marktteilnehmern klar wurde, wie strikt Donald Trump die Zollideen in der Realität zu implementieren versucht. Bis vergleichbare Produktionskapazitäten in den USA aufgebaut werden, sollten Jahre vergehen und die Produktionskosten nach oben schnellen. Aktuell gehen Marktteilnehmer aber davon aus, dass Apple auch in den USA eine blühende Zukunft hat, nachdem der Kurs seit der Bodenbildung im Mai und Juni 2025 wieder einen Aufwärtstrend und neue Allzeithochs gebildet hat. Der intakte Aufwärtstrend könnte aus heutiger Sicht also noch ein wenig weiterlaufen. Dafür spricht, dass der Kaufdruck in den vergangenen Wochen nicht zu stark war. Es sollten also noch Marktteilnehmer geben, die über einen Einstieg auf diesem Niveau nachdenken und den Kurs weitertreiben könnten.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Der Aktienkurs von Apple hat sich nach der Panik im April 2025 stabilisiert und einen intakten Aufwärtstrend mit neuen Allzeithochs etabliert. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JV6983) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie von Apple in den nächsten Tagen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,78 profitieren. Das Ziel sei bei 305,01 US-Dollar angenommen (9,00 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 252,54 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 4,48 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,6 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JV6983 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 6,19 – 6,20 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 200,67 US-Dollar Basiswert: Apple Inc. KO-Schwelle: 200,67 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 272,41 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 9,00 Euro Hebel: 3,78 Kurschance: + 45 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.