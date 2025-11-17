Rockstone News - Wie Allan Matovich mit seiner Goldmine einen Wachstumsschub für Copper Quest auslöst

Ein Macher, ein extrem hochgradiges Goldprojekt und ein rekordhoher Goldpreis – eine Kombination mit außergewöhnlichen Erfolgschancen

Veröffentlichung im Auftrag von Copper Quest Exploration Inc. und Zimtu Capital Corp.

Als Gold über die Marke von 4.000 USD pro Unze schoss, teilte sich der Markt in zwei Lager. Die einen blieben am Spielfeldrand und beobachteten die Rallye aus der Ferne. Die anderen traten nach vorne – bereit, diesen seltenen Moment zu nutzen und historische Goldpreise in echte Wertschöpfung zu verwandeln.

Natürlich richteten Anleger sofort den Blick auf die einzig entscheidende Frage: Wer ist wirklich in der Lage, diesen rekordhohen Goldpreis in greifbaren Cashflow und schnellen Mehrwert für die Aktionäre umzuwandeln – ohne die endlosen Entwicklungszyklen, die so viele Projekte ausbremsen?

Mit der laufenden Übernahme der ehemals produzierenden Alpine Gold Mine – und mit ihrem langjährigen Eigentümer Allan Matovich, der nun in den Aufsichtsrat von Copper Quest Exploration Inc. (CSE:CQX / WKN:A40ZSP) eintritt – bewegt sich das Unternehmen genau dorthin, wo sich Timing, Erfahrung und Gelegenheit treffen.

Nur wenige Unternehmen sind in diesem außergewöhnlichen Goldzyklus so hervorragend positioniert, um die Möglichkeiten eines hochgradigen Projekts unmittelbar für sich zu nutzen.

Denn hier geht es nicht einfach um eine Übernahme. Es ist das perfekte Zusammenkommen aus einem explodierenden Goldpreis, einer hochgradigen Chance – und genau jenem Mann, der wie kein Zweiter dafür prädestiniert ist, diese voranzutreiben.

Während der Goldpreis in völlig neue Dimensionen vorstößt, verändert sich die Minenindustrie in Echtzeit. Hochgradige Unzen, die früher als marginal galten, sind plötzlich ein Vermögen wert – und Projekte mit bestehender Infrastruktur gehören heute zu den wertvollsten Assets im gesamten Sektor.

Anleger suchen längst nicht mehr nur nach Optionalität. Sie wollen Unternehmen, die entschlossen handeln und diese beispiellose Marktsituation aktiv nutzen.

Alpine bietet genau das: Eine ehemals produzierende Mine mit substanziellem Potenzial – getragen von der jahrzehntelangen Erfahrung und praxisnahen Führungsstärke, die Allan Matovich bei Copper Quest einbringt.

Der Ausbruch des Goldpreises über 4.000 USD/Unze markiert den Beginn eines neuen Kapitels für schnell realisierbare Goldprojekte. In einem Markt, der dringend nach sofort verfügbaren Unzen verlangt, werden Projekte wie Alpine – bereits erschlossen, hochgradig und auf sofortige Weiterentwicklung ausgerichtet – plötzlich zu einigen der überzeugendsten Chancen im gesamten Sektor.