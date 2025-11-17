Vantage glänzt als Hauptsponsor des Smart Vision Summit Bahrain 2025 und erhält die Auszeichnung „Most Trusted Broker"

Der Summit, an dem internationale Broker, Finanzexperten und Händler teilnahmen, diente als Plattform für den Wissensaustausch, das Networking und die Präsentation der neuesten Innovationen im Online-Handel. Als Hauptsponsor spielte Vantage eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Gesprächen über Transparenz, Technologie und kundenorientierten Service.

PORT VILA, Vanuatu, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- Vantage, ein führender Multi-Asset-Broker, war stolz darauf, als Hauptsponsor des renommierten Smart Vision Summit Bahrain 2025 im Mittelpunkt zu stehen und unterstreicht damit sein Engagement für die Unterstützung wichtiger Branchenveranstaltungen.

Darüber hinaus wurde Vantage mit dem „Most Trusted Broker Award" ausgezeichnet, einer Anerkennung, die den Ruf des Unternehmens für Zuverlässigkeit, Transparenz und Engagement im Kundenservice erneut bestätigt. Die Auszeichnung würdigt die innovativen Plattformen, zuverlässigen Dienstleistungen und den umfassenden Support von Vantage, die speziell auf Händler in verschiedenen Märkten zugeschnitten sind.

Marc Despallieres, CEO von Vantage Markets, kommentierte:

„Die Anerkennung als Most Trusted Broker ist eine große Ehre und spricht Bände über das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen. Das Sponsoring des Forex Traders Summit Bahrain spiegelt unser Engagement wider, die Trading-Community zu unterstützen und wichtige Branchenkontakte zu fördern. Wir verpflichten uns weiterhin zu Innovation, Transparenz und der Bereitstellung erstklassiger Erfahrungen für unsere Kunden."

Diese Anerkennung unterstreicht die wachsende Präsenz von Vantage und seine Mission, Händlern sichere, zuverlässige und innovative Lösungen zur Verfügung zu stellen.

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, einschließlich Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit 15 Jahren Markterfahrung geht Vantage über die Rolle des Brokers hinaus und bietet eine zuverlässige Handelsplattform, die Kunden Zugang zu Handelsmöglichkeiten bietet.

RISIKOHINWEIS: CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Sie sollten wirklich sicher sein, alles verstanden zu haben, bevor Sie zu handeln beginnen.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Finanzprodukten oder -dienstleistungen dar. Der Inhalt ist nicht für Personen bestimmt, deren Wohnsitz sich in einem Land befindet, in dem die Verbreitung oder Nutzung gegen lokale Gesetze oder Vorschriften verstößt. Lesern wird empfohlen, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen, bevor sie Anlage- oder Finanzentscheidungen treffen. Wenn Sie sich auf die dargestellten Informationen verlassen, geschieht dies auf eigene Gefahr.

