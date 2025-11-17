COSRX bringt zeitlich begrenzt erhältliche Wintersets für den Amazon Black Friday und Cyber Monday auf den Markt

BERLIN, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- In Bezug auf das am meisten erwartete Shopping-Event des Jahres kann nichts mit Amazons Black Friday und Cyber Monday (20. November bis 1. Dezember) mithalten. In dieser Saison präsentiert COSRX, die preisgekrönte K-Beauty-Marke, die sowohl von Dermatologen als auch von TikTok-Creators geschätzt wird, ihre ultimative Repair-and-Glow-Hautpflegeserie — das ideale Rezept für eine gesunde, hydratisierte und strahlende Haut den ganzen Winter über.

Peptide dominieren derzeit die Beauty-Diskussion — von Hautarztpraxen bis hin zu TikTok-Trends — und festigen damit ihren Status als einer der gefragtesten Inhaltsstoffe dieses Jahres. Aber warum sollten Peptide im Winter unverzichtbar sein? Diese leistungsstarken Aminosäureketten fördern die Kollagenbildung, verbessern die Elastizität und bewahren die Feuchtigkeit der Haut, wodurch sie gezielt gegen Trockenheit und sichtbare Zeichen der Hautalterung wirken, die sich bei kälterem Wetter verstärken.