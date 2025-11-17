    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAmazon AktievorwärtsNachrichten zu Amazon

    Machen Sie sich bereit für strahlende Haut

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    COSRX bringt zeitlich begrenzt erhältliche Wintersets für den Amazon Black Friday und Cyber Monday auf den Markt

    BERLIN, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- In Bezug auf das am meisten erwartete Shopping-Event des Jahres kann nichts mit Amazons Black Friday und Cyber Monday (20. November bis 1. Dezember) mithalten. In dieser Saison präsentiert COSRX, die preisgekrönte K-Beauty-Marke, die sowohl von Dermatologen als auch von TikTok-Creators geschätzt wird, ihre ultimative Repair-and-Glow-Hautpflegeserie — das ideale Rezept für eine gesunde, hydratisierte und strahlende Haut den ganzen Winter über.

    Peptide dominieren derzeit die Beauty-Diskussion — von Hautarztpraxen bis hin zu TikTok-Trends — und festigen damit ihren Status als einer der gefragtesten Inhaltsstoffe dieses Jahres. Aber warum sollten Peptide im Winter unverzichtbar sein? Diese leistungsstarken Aminosäureketten fördern die Kollagenbildung, verbessern die Elastizität und bewahren die Feuchtigkeit der Haut, wodurch sie gezielt gegen Trockenheit und sichtbare Zeichen der Hautalterung wirken, die sich bei kälterem Wetter verstärken.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!
    Short
    246,59€
    Basispreis
    1,34
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    217,75€
    Basispreis
    1,36
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    • (Bis zu 32 % Rabatt) Die in Deutschland geliebte Peptid-Innovation — jetzt im Black Friday Spotlight
      Das ikonische Peptid-Duo von COSRX basiert auf Multi-Peptid-Technologie und sorgt für einen sichtbaren, ganztägigen Glow — eine Wirkung, die in Tausenden von Fünf-Sterne-Bewertungen gewürdigt wird.
      An erster Stelle steht das „The 6 Peptide Skin Booster Serum", das kürzlich auf Platz 1 der Kategorie Toner bei Amazon Deutschland gelistet wurde. Es ist bekannt für seine kostengünstige 150-ml-Größe und seine leichte Formel, die dazu beiträgt, die Kollagenproduktion anzuregen und die Hautelastizität zu verbessern — für eine länger strahlende Haut ohne Kompromisse.
      Ganz oben auf den Wunschlisten steht in dieser Saison auch das „Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch", eine auf TikTok beliebte Behandlung in einem natürlichen Rosaton, der durch Vitamin B12 ohne Zusatz von Pigmenten erzielt wird. Das Produkt wurde speziell für Tränensäcke, Halsfalten oder andere Bereiche im Gesicht mit feinen Linien und schuppiger Haut entwickelt und sorgt für einen sofort strahlende, geliftete Haut.

    • (Bis zu 50 % Rabatt) Die Schneckenlösung: Ihr Held für die Feuchtigkeitsversorgung im Winter
      Der Winter stellt die Haut auf eine harte Probe — Trockenheit, Empfindlichkeit und Mattheit erreichen ihren Höhepunkt, wenn die Temperaturen sinken. Das Flaggschiff der Winterkollektion von COSRX ist die „Advanced Snail 92 All in One Cream", die kürzlich bei den Prime Big Deal Days von Amazon Deutschland in der Kategorie Tagespflege für 2025 zur Nr. 1 gekürt wurde.
    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Machen Sie sich bereit für strahlende Haut COSRX bringt zeitlich begrenzt erhältliche Wintersets für den Amazon Black Friday und Cyber Monday auf den Markt BERLIN, 17. November 2025 /PRNewswire/ - In Bezug auf das am meisten erwartete Shopping-Event des Jahres kann nichts mit Amazons Black Friday und Cyber Monday (20. November bis 1. Dezember) mithalten. In dieser Saison präsentiert COSRX, die …