Machen Sie sich bereit für strahlende Haut
COSRX bringt zeitlich begrenzt erhältliche Wintersets für den Amazon Black Friday und Cyber Monday auf den Markt
BERLIN, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- In Bezug auf das am meisten erwartete Shopping-Event des Jahres kann nichts mit Amazons Black Friday und Cyber Monday (20. November bis 1. Dezember) mithalten. In dieser Saison präsentiert COSRX, die preisgekrönte K-Beauty-Marke, die sowohl von Dermatologen als auch von TikTok-Creators geschätzt wird, ihre ultimative Repair-and-Glow-Hautpflegeserie — das ideale Rezept für eine gesunde, hydratisierte und strahlende Haut den ganzen Winter über.
Peptide dominieren derzeit die Beauty-Diskussion — von Hautarztpraxen bis hin zu TikTok-Trends — und festigen damit ihren Status als einer der gefragtesten Inhaltsstoffe dieses Jahres. Aber warum sollten Peptide im Winter unverzichtbar sein? Diese leistungsstarken Aminosäureketten fördern die Kollagenbildung, verbessern die Elastizität und bewahren die Feuchtigkeit der Haut, wodurch sie gezielt gegen Trockenheit und sichtbare Zeichen der Hautalterung wirken, die sich bei kälterem Wetter verstärken.
-
(Bis zu 32 % Rabatt) Die in Deutschland geliebte Peptid-Innovation — jetzt im Black Friday Spotlight
Das ikonische Peptid-Duo von COSRX basiert auf Multi-Peptid-Technologie und sorgt für einen sichtbaren, ganztägigen Glow — eine Wirkung, die in Tausenden von Fünf-Sterne-Bewertungen gewürdigt wird.
An erster Stelle steht das „The 6 Peptide Skin Booster Serum", das kürzlich auf Platz 1 der Kategorie Toner bei Amazon Deutschland gelistet wurde. Es ist bekannt für seine kostengünstige 150-ml-Größe und seine leichte Formel, die dazu beiträgt, die Kollagenproduktion anzuregen und die Hautelastizität zu verbessern — für eine länger strahlende Haut ohne Kompromisse.
Ganz oben auf den Wunschlisten steht in dieser Saison auch das „Peptide Collagen Hydrogel Eye Patch", eine auf TikTok beliebte Behandlung in einem natürlichen Rosaton, der durch Vitamin B12 ohne Zusatz von Pigmenten erzielt wird. Das Produkt wurde speziell für Tränensäcke, Halsfalten oder andere Bereiche im Gesicht mit feinen Linien und schuppiger Haut entwickelt und sorgt für einen sofort strahlende, geliftete Haut.
-
(Bis zu 50 % Rabatt) Die Schneckenlösung: Ihr Held für die Feuchtigkeitsversorgung im Winter
Der Winter stellt die Haut auf eine harte Probe — Trockenheit, Empfindlichkeit und Mattheit erreichen ihren Höhepunkt, wenn die Temperaturen sinken. Das Flaggschiff der Winterkollektion von COSRX ist die „Advanced Snail 92 All in One Cream", die kürzlich bei den Prime Big Deal Days von Amazon Deutschland in der Kategorie Tagespflege für 2025 zur Nr. 1 gekürt wurde.