    Trump offen für neue Russland-Sanktionen durch US-Kongress

    Foto: Jan Woitas - dpa

    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat sich offen für neue Sanktionen des US-Kongresses gegen Russland gezeigt. "Die Republikaner bringen gerade Gesetze ein, die sehr harte Sanktionen und so weiter gegen jedes Land vorsehen, das Geschäfte mit Russland macht", sagte der Republikaner am Sonntagabend (Ortszeit) vor Journalisten am Flughafen von Palm Beach. Das sei für ihn "in Ordnung". "Vielleicht fügen sie noch den Iran hinzu, wie ich vorgeschlagen hatte", sagte Trump weiter. Nähere Angaben zu den geplanten Strafmaßnahmen machte er nicht.

    Die US-Regierung hatte Ende Oktober neue Sanktionen gegen die zwei größten Öl-Formen Russlands verhängt. Grund sei die Weigerung von Kremlchef Wladimir Putin, den "sinnlosen Krieg" gegen die Ukraine zu beenden, sagte Finanzminister Scott Bessent. Die Sanktionen sollen demnach den Druck auf Russlands Energiesektor erhöhen und damit die Fähigkeit des Kremls beschneiden, seine Kriegsmaschinerie zu finanzieren./rin/DP/mis





    dpa-AFX
