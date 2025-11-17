    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verluste überwiegen - Starker Kospi stemmt sich gegen den Trend

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiens Aktienmärkte fallen, Japan und China angespannt.
    • Nikkei 225 sinkt um 0,1%, Wirtschaft schrumpft.
    • Südkorea gewinnt 1,9% durch große Unternehmensinvestitionen.
    Aktien Asien - Verluste überwiegen - Starker Kospi stemmt sich gegen den Trend
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO (dpa-AFX) - Asiens Aktienmärkte haben am Montag überwiegend weitere Verluste erlitten. Die sich verschärfenden Spannungen zwischen Japan und China drückten auf die Stimmung. Eine deutliche Erholung schaffte indes die Börse in Südkorea.

    Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank letztlich noch um 0,1 Prozent auf 50.324 Punkte. Zuvor war bekannt geworden, dass die heimische Wirtschaft im vergangenen Quartal erstmals seit sechs Quartalen geschrumpft ist. Vor allem Tourismus- und Einzelhandelstitel litten unter den Spannungen mit China.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Samsung Electronics Co Ltd St GDR!
    Short
    1.900,06€
    Basispreis
    1,56
    Ask
    × 9,38
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.513,60€
    Basispreis
    1,85
    Ask
    × 7,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die dortigen Handelsplätze blieben unter Druck. Für den CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen ging es um 0,7 Prozent auf 4.598 Punkte nach unten. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 0,8 Prozent auf 26.356 Punkte.

    Dagegen machte der südkoreanische Kospi mit einem Plus von 1,9 Prozent auf 4.089 Punkte ordentlich Boden gut. Ihm halfen die Ankündigungen mehrerer heimischer Großunternehmen - darunter der Tech-Riese Samsung und der Autobauer Hyundai -, in den kommenden fünf Jahren in Südkorea zusammen mehr als 550 Milliarden US-Dollar in Künstliche Intelligenz (KI), Halbleiter und erneuerbare Energien zu investieren. Damit wollten sie offenbar Befürchtungen entgegentreten, dass die versprochenen Milliarden-Investitionen in den Vereinigten Staaten im Gegenzug für niedrigere US-Zölle nicht auf Kosten der heimischen Wirtschaft gehen.

    Beim australischen Leitindex S&P/ASX 200 reichte es am Montag mit einem minimalen Plus auf 8.636 Punkte immerhin für eine Stabilisierung./gl/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie

    Die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 1.475 auf Tradegate (17. November 2025, 09:01 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie um +0,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Samsung Electronics (Spons. GDR) bezifferte sich zuletzt auf 347,90 Mrd..

    Samsung Electronics (Spons. GDR) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1.102,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Verluste überwiegen - Starker Kospi stemmt sich gegen den Trend Asiens Aktienmärkte haben am Montag überwiegend weitere Verluste erlitten. Die sich verschärfenden Spannungen zwischen Japan und China drückten auf die Stimmung. Eine deutliche Erholung schaffte indes die Börse in Südkorea. Der japanische …