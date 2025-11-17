Inspiration Energy erhält Bohrgenehmigung für das Kupfer-Gold-Projekt Rottenstone North; Bohrungen für Anfang 2026 geplant

Vancouver, British Columbia – 17. November 2025 / IRW-Press / Inspiration Energy Corp. („Inspiration“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ISP) (WKN: A40GPX) (OTC: ISPNF), ein kanadisches Edel- und Basismetallexplorationsunternehmen, freut sich, die Gewährung einer Bohrgenehmigung für das Goldprojekt Rottenstone North („Rottenstone North“) im Norden Saskatchewans (Abbildung 1) bekannt zu geben. Inspiration ist einer der größten Grundbesitzer in einem Gebiet, das sich rasant zu einem von Kanadas spannendsten neuen vulkanogenen Massivsulfid- („VMS“) und Goldexplorationsrevieren entwickelt.

Das Projekt Rottenstone North (4.512 ha) und das im August erworbene Projekt Rottenstone West (31.011 ha) (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 22. August 2025) verschaffen dem Unternehmen eine Gesamtfläche von mehr als 35.500 ha (86.487 Acres) in diesem spannenden neuen VMS-Goldrevier und Trend (Abbildung 1).

Die Gold- und Basismetallprojekte Rottenstone North und West (die „Projekte“) liegen unmittelbar westlich bzw. südwestlich der Entdeckungen von Ramp Metals Inc. („Ramp“) in dessen Kupfer-Gold-Sulfid-Zielen auf Rush (siehe Pressemitteilung von Ramp Metals Inc. vom 29. April 2015) und Ranger (siehe Pressemitteilung von Ramp Metals Inc. vom 17. Juni 2015).

„Mit mehr als 85.000 Acres unter der Kontrolle von Inspiration sind wir nun einer der größten Grundbesitzer in diesem spannenden neuen VMS-Revier“, so Charles Desjardins, CEO von Inspiration. „Wir bauen eine strategische Position entlang eines Trends mit jüngsten Entdeckungen auf und verfügen über hochmoderne Satellitendaten, die mehrere Gold-Kupfer-Ziele erkennen lassen. Unser technisches Team erstellt derzeit die endgültigen Bohrpläne und wir gehen davon aus, dass wir unser erstes Bohrprogramm in Kürze aufnehmen werden.“

Nachdem sich nur etwas mehr als 30 Millionen Aktien von Inspiration im Umlauf befinden, bietet das Unternehmen Aktionären die Gelegenheit, stark vom Explorationserfolg zu profitieren. Angesichts seiner straffen Kapitalstruktur, seines umfassenden Grundbesitzes, seiner fortschrittlichen geophysikalischen Daten und seiner Bereitschaft zur kurzfristigen Aufnahme von Bohrungen sollte das Unternehmen eine bedeutende Rolle in einem der spannendsten neuen Entdeckungskorridore Kanadas spielen können.