    BARCLAYS stuft Heidelberg Materials auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 194 auf 261 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die nächste Phase im europäischen Emissionsrechtehandel (ETS) könnte einen grundlegenden Wandel der Profitabilität für Zementkonzerne einläuten, schrieb Tom Zhang in seiner am Montag vorliegenden Branchenanalyse. Nach einem tiefen Tauchgang in die Materie und das Kostengerüst ist er langfristig sehr optimistisch für die großen Player. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen bis 2030 liegt er bis zu 28 Prozent über dem Konsens./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 22:58 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 212EUR auf Tradegate (17. November 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Tom Zhang
    Analysiertes Unternehmen: Heidelberg Materials
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 261
    Kursziel alt: 194
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


