AUTODOC: Unaufhaltsames Wachstum in den ersten 9 Monaten!
AUTODOC verzeichnet beeindruckende Wachstumszahlen und setzt auf strategische Expansionen, um seine Marktposition weiter zu stärken.
Foto: adobe.stock.com
- Umsatz von AUTODOC steigt in den ersten neun Monaten 2025 um 17,0% auf 1,33 Milliarden Euro.
- Bereinigtes EBITDA wächst um 8,3% auf 120,5 Millionen Euro.
- B2B-Umsatz mehr als verdoppelt, während B2C ein zweistelliges Wachstum verzeichnet.
- Ausbau des MARKETPLACE, Rollout von AUTODOC PRO und Stärkung der Logistik sind zukünftige Ziele.
- Free Cashflow beträgt 91,7 Millionen Euro, trotz einer Dividende von 59,5 Millionen Euro.
- AUTODOC PRO hat über 30.000 Werkstätten in mehreren europäischen Ländern angeschlossen.
