DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BNP PARIBAS auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas von 91 auf 78 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Sudan-Rechtstreit verdunkle den Horizont, schrieb Sharath Kumar in der am Montag veröffentlichten Neubewertung. Es drohe eine lange und letztlich teure Hängepartie, die das solide Kerngeschäft überschatte. Grundsätzlich sieht Kumar attraktives Potenzial, es hänge allerdings zunächst alles von juristischer Klarheit ab./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 05:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 68,31EUR auf Tradegate (17. November 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Sharath Kumar

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 91

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 78,00 € , was eine Steigerung von +13,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer