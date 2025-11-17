DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BNP PARIBAS auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas von 91 auf 78 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Sudan-Rechtstreit verdunkle den Horizont, schrieb Sharath Kumar in der am Montag veröffentlichten Neubewertung. Es drohe eine lange und letztlich teure Hängepartie, die das solide Kerngeschäft überschatte. Grundsätzlich sieht Kumar attraktives Potenzial, es hänge allerdings zunächst alles von juristischer Klarheit ab./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 05:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,55 % und einem Kurs von 68,31EUR auf Tradegate (17. November 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Sharath Kumar
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 91
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
