Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax startet stabil über 23.900 Punkten
- Dax startet mit leichten Gewinnen bei 23.909 Punkten.
- MDax im Minus, EuroStoxx 50 leicht im Plus.
- Fokus auf US-Daten zur Fed-Zinsentscheidung.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der durchwachsenen Vorwoche ist der Dax am Montag mit leichten Gewinnen in den Handel gestartet. In den Anfangsminuten legte der Leitindex 0,14 Prozent auf 23.909,91 Punkte zu. Er blieb damit unter der 24.000-Punkte-Marke, die seit Ende Oktober schon umkämpft ist. Während sich der MDax mit 29.365,31 Punkten moderat im Minus bewegte, lag der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wie der Dax leicht in der Gewinnzone.
In der vergangenen Woche hatte der Dax letztlich um 1,3 Prozent zugelegt. Das Ende des bis dahin längsten Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte wurde besiegelt und in Aussicht darauf hatte der Leitindex sogar bis zu 3,7 Prozent gewonnen. Mit 24.441 Punkten schien er auf Kurs Richtung Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten, wurde dann aber ausgebremst von Zweifeln, ob die US-Notenbank Fed im Dezember die Zinsen ein weiteres Mal senken wird.
Um eine Entscheidung der Fed besser abschätzen zu können, liegt der Fokus in dieser Woche auf US-Daten, die nach dem Shutdown-Ende nachgeholt werden. Bevor am Donnerstag die Jobdaten für September kommen sollen, sind die Marktteilnehmer laut den Experten der Helaba auf "alternative Informationsquellen angewiesen", darunter regionale Stimmungsindikatoren wie der am Montag erwartete Empire-State-Index./tih/stk
Mr Fake die 0 oder Baron Münchhausen
Nö! Deine Hinterher-Heldentaten sind weder nachvollziehbar noch bringen diese irgendwem etwas für's eigene Trading und genau da liegt der eigentliche Sinn und Zweck dieses Forums.
Genauso sieht sie aus, die Arbeit eines echten Gurus.... bei 24.200 den Shorteinstieg (Ziel 24.031) verkünden, dann abwarten, nichts tun und nun, bei 24.405 die Feierlichkeiten zu den erzielten 9,-€ Gewinn einläuten.