Nagarro Aktie hebt ab - 17.11.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Nagarro Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +16,87 % im Plus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +23,22 % bei Nagarro.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nagarro Aktie damit um +48,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +33,45 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Nagarro einen Rückgang von -18,01 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,29 % geändert.

Nagarro Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +48,24 % 1 Monat +33,45 % 3 Monate +23,22 % 1 Jahr -30,47 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nagarro Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Nagarro Aktie, die als unterbewertet gilt und kürzlich gestiegen ist. Ein bevorstehendes Aktienrückkaufprogramm und die Einziehung von Aktien sollen den Gewinn pro Aktie erhöhen. Gleichzeitig gibt es Bedenken hinsichtlich der Unternehmenskommunikation und der Auswirkungen von KI auf die Branche. Analysten haben das Kursziel angehoben, was auf Optimismus hinweist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nagarro eingestellt.

Informationen zur Nagarro Aktie

Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 909,90 Mio.EUR € wert.

Nagarro Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.