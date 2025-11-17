    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Euroshop AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Euroshop
    BERENBERG stuft DEUTSCHE EUROSHOP AG auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Deutsche Euroshop nach Neunmonatszahlen von 24 auf 23 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Einzelhandelsimmobilien-Spezialist habe alles in allem operativ solide abgeschnitten, schrieb Kai Klose in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Größere Renovierungsarbeiten dürften für mehr Kundenfrequenz in der Zukunft sorgen./rob/la/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 06:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 18,62EUR auf Tradegate (17. November 2025, 09:31 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Kai Klose
    Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE EUROSHOP AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 23
    Kursziel alt: 24
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



