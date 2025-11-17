    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    BERENBERG stuft BORUSSIA DORTMUND KGAA auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Borussia Dortmund auf "Buy" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Fußballvereins hätten vom Transfer von Jamie Gittens zum britischen FC Chelsea sowie von Einnahmen durch die neue Fifa-Club-WM profitiert, schrieb Trion Reid in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Zudem habe die Borussia den Saisonausblick bestätigt. Es werde zwar schwierig, die Umsatzentwicklung der Vorsaison zu erreichen. Doch höhere Transfereinnahmen sollten dem Bundesligisten helfen, erneut die angestrebte Gewinnschwelle zu erreichen./rob/gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 3,295EUR auf Tradegate (17. November 2025, 09:31 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Trion Reid
    Analysiertes Unternehmen: BORUSSIA DORTMUND KGAA
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 5
    Kursziel alt: 5
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


