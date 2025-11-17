BERENBERG stuft BORUSSIA DORTMUND KGAA auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Borussia Dortmund auf "Buy" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Fußballvereins hätten vom Transfer von Jamie Gittens zum britischen FC Chelsea sowie von Einnahmen durch die neue Fifa-Club-WM profitiert, schrieb Trion Reid in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Zudem habe die Borussia den Saisonausblick bestätigt. Es werde zwar schwierig, die Umsatzentwicklung der Vorsaison zu erreichen. Doch höhere Transfereinnahmen sollten dem Bundesligisten helfen, erneut die angestrebte Gewinnschwelle zu erreichen./rob/gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 06:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 3,295EUR auf Tradegate (17. November 2025, 09:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Trion Reid

Analysiertes Unternehmen: BORUSSIA DORTMUND KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5

Kursziel alt: 5

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



