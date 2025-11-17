ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Heidelberg Materials auf 'Overweight'
- Barclays hebt Kursziel für Heidelberg auf 261 Euro.
- Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft.
- Optimismus für Zementkonzerne durch ETS-Änderungen.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 194 auf 261 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die nächste Phase im europäischen Emissionsrechtehandel (ETS) könnte einen grundlegenden Wandel der Profitabilität für Zementkonzerne einläuten, schrieb Tom Zhang in seiner am Montag vorliegenden Branchenanalyse. Nach einem tiefen Tauchgang in die Materie und das Kostengerüst ist er langfristig sehr optimistisch für die großen Player. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen bis 2030 liegt er bis zu 28 Prozent über dem Konsens./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 22:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:00 / GMT
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,86 % und einem Kurs von 213,9 auf Tradegate (17. November 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +7,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 37,81 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 227,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Heidelberg Materials Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 194,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 261,00EUR was eine Bandbreite von -8,45 %/+23,17 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
