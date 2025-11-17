    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    Mega-Bestellung von A320-Jets

    Airbus vor Mega-Coup – Boeing bangt!

    Flydubai prüft laut Bloomberg und Reuters eine Mega-Bestellung bei Airbus über bis zu 150 Flugzeuge des Typs A320 – dies wäre eine schlechte Neuigkeit für Boeing, das deutlich kleinere Orders erwartet.

    Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA/dpa

    Wie Bloomberg am Montag berichtete, verhandelt Airbus mit der staatlichen Fluggesellschaft Flydubai aus den Vereinigten Arabischen Emiraten über eine Bestellung seines Flugzeugtyps A320. Das europäische Luft- und Raumfahrtunternehmen soll von Flydubai, einem Stammkunden von Boeing, einen Auftrag über bis zu 150 Flugzeuge erhalten. Der Konkurrent Boeing wird dahingegen voraussichtlich einen Auftrag über 50 Flugzeuge von der Fluggesellschaft verbuchen. 

    Auch Reuters bezieht sich darauf und teilte am Sonntag am Rande der Dubai Airshow mit, dass mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen mitgeteilt hätten, dass der europäische Flugzeugbauer Airbus vor dem Abschluss eines Auftrags über rund 100 Maschinen des Typs A321neo stehe. Mit Boeing wird dagegen über eine Bestellung von mehreren Dutzend Exemplaren des konkurrierenden Modells 737-MAX-Jets verhandelt.

    Die Fluggesellschaft Flydubai, die 2024 den besten Gewinn seit 15 Jahren mit einem Vorsteuergewinn von 674 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, erzielte, hatte bei Schmalrumpfflugzeugen bisher ausschließlich auf Boeing gesetzt. 

    Das Unternehmen hat bereits 175 Maschinen des Typs 737 MAX in Betrieb und in Bestellung, sowie 30 Großraumflugzeuge vom Typ Boeing 787. Es hat angekündigt, auf der vom 17. bis 21. November laufenden Messe in Dubai ihre bisher größte Flugzeugbestellung aufzugeben. Airbus und Boeing lehnten eine Stellungnahme bisher ab.  

    Die Aktie von Airbus ist in diesem Jahr bisher über 30 Prozent im Plus, verzeichnete am Montag ein Plus von 1,5 Prozent (11:15 MEZ) und steht bei 209,20 Euro. Boeing ist in diesem Jahr 1,4 Prozent im Plus. Am Montag ist die Aktie mit 0,3 Prozent leicht im Minus (11:15 MEZ) und wird mit 168,48 Euro bewertet.    

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion


