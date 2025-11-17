Airbus vor Mega-Coup – Boeing bangt!

Wie Bloomberg am Montag berichtete, verhandelt Airbus mit der staatlichen Fluggesellschaft Flydubai aus den Vereinigten Arabischen Emiraten über eine Bestellung seines Flugzeugtyps A320. Das europäische Luft- und Raumfahrtunternehmen soll von Flydubai, einem Stammkunden von Boeing, einen Auftrag über bis zu 150 Flugzeuge erhalten. Der Konkurrent Boeing wird dahingegen voraussichtlich einen Auftrag über 50 Flugzeuge von der Fluggesellschaft verbuchen.



Auch Reuters bezieht sich darauf und teilte am Sonntag am Rande der Dubai Airshow mit, dass mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen mitgeteilt hätten, dass der europäische Flugzeugbauer Airbus vor dem Abschluss eines Auftrags über rund 100 Maschinen des Typs A321neo stehe. Mit Boeing wird dagegen über eine Bestellung von mehreren Dutzend Exemplaren des konkurrierenden Modells 737-MAX-Jets verhandelt.

Die Fluggesellschaft Flydubai, die 2024 den besten Gewinn seit 15 Jahren mit einem Vorsteuergewinn von 674 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, erzielte, hatte bei Schmalrumpfflugzeugen bisher ausschließlich auf Boeing gesetzt.