SUESS MicroTec Aktie - Kurs legt am 17.11.2025 stark zu

Mit einer Performance von +13,03 % konnte die SUESS MicroTec Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,31 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SUESS MicroTec Aktie. Nach einem Plus von +2,31 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 38,00€, mit einem Plus von +13,03 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die SUESS MicroTec Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Allein seit letzter Woche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +20,20 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,66 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -22,53 % verloren.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +20,20 % 1 Monat +7,66 % 3 Monate +38,24 % 1 Jahr -27,00 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 725,63 Mio. € wert.

Der Halbleiterzulieferer Suss zeigt sich zuversichtlich für die Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren. So will das Management um Konzernchef Burkhardt Frick den Umsatz bis 2030 um jährlich im Schnitt um 9 bis 13 Prozent steigern auf 750 bis …

SUSS MicroTec SE is on a growth trajectory, targeting €750-€900 million in sales by 2030, with plans to outpace the semiconductor industry's growth through strategic innovation and market expansion.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.