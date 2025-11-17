    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBechtle AktievorwärtsNachrichten zu Bechtle

    Bechtle Aktie schwach im Handel - 17.11.2025

    Am 17.11.2025 ist die Bechtle Aktie, bisher, um -3,13 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bechtle Aktie.

    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance

    Bechtle ist ein führender europäischer IT-Dienstleister, der Unternehmen bei der Digitalisierung unterstützt. Das Unternehmen bietet IT-Infrastruktur, Softwarelösungen, Managed Services und Cloud-Dienste an. Bechtle ist einer der größten IT-Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Computacenter und Cancom. Ein Alleinstellungsmerkmal ist das breite Produktportfolio und das starke Partnernetzwerk.

    Bechtle Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 17.11.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Bechtle Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,13 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +15,05 %, geht es heute bei der Bechtle Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Obwohl die Bechtle Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +0,40 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bechtle Aktie damit um +14,79 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,39 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Bechtle eine positive Entwicklung von +27,99 % erlebt.

    Bechtle Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,79 %
    1 Monat +14,39 %
    3 Monate +0,40 %
    1 Jahr +24,26 %

    Informationen zur Bechtle Aktie

    Es gibt 126 Mio. Bechtle Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,93 Mrd. € wert.

    BERENBERG stuft BECHTLE AG auf 'Hold'


    Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle nach "soliden Zahlen zum dritten Quartal" mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Bei dem IT-Dienstleister setze wieder Umsatz- und Gewinnwachstum ein, schrieb Nicole Winkler am …

    Bechtle Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bechtle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bechtle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bechtle

    -2,99 %
    +14,79 %
    +14,39 %
    +0,40 %
    +24,26 %
    +9,75 %
    -31,33 %
    +179,71 %
    +654,79 %
