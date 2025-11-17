Quantum eMotion Aktie tiefrot - 17.11.2025

Am heutigen Handelstag musste die Quantum eMotion Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -7,08 % im Minus. Die Talfahrt der Quantum eMotion Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,28 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,6400€, mit einem Minus von -7,08 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Quantum eMotion ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich der Quantenverschlüsselung, das durch innovative Technologien und starke Marktpositionierung besticht.

Obwohl die Quantum eMotion Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +149,26 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -24,78 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,44 %. Im Jahr 2025 gab es für Quantum eMotion bisher ein Plus von +42,80 %.

Quantum eMotion Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -24,78 % 1 Monat +23,44 % 3 Monate +149,26 % 1 Jahr +2.273,24 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Quantum eMotion Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Quantum eMotion Aktie, die trotz positiver Nachrichten über strategische Partnerschaften einen Rückgang verzeichnet. Nutzer äußern Skepsis über die Nachhaltigkeit des Unternehmens und passen ihre Handelsstrategien an, was auf eine vorsichtige Marktstimmung hinweist.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Quantum eMotion eingestellt.

Informationen zur Quantum eMotion Aktie

Es gibt 200 Mio. Quantum eMotion Aktien. Damit ist das Unternehmen 338,51 Mio. € wert.

Quantum eMotion Aktie jetzt kaufen?

Ob die Quantum eMotion Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Quantum eMotion Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.