Plug Power Aktie tiefrot - 17.11.2025
Am heutigen Handelstag muss die Plug Power Aktie bisher Verluste von -5,73 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Plug Power Aktie.
Plug Power ist ein Vorreiter in der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie mit einem umfassenden Produktportfolio und strategischen Partnerschaften, die seine Marktstellung stärken.
Plug Power Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.11.2025
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Plug Power Aktie. Mit einer Performance von -5,73 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Plug Power Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -9,17 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,73 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Plug Power in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +22,57 % bestehen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Plug Power Aktie damit um -23,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -39,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Plug Power auf -17,87 %.
Plug Power Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-23,75 %
|1 Monat
|-39,02 %
|3 Monate
|+22,57 %
|1 Jahr
|+1,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Plug Power Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gefallene Plug Power Aktie, die aufgrund der Aussetzung von Wasserstoffprojekten und negativer Unternehmensbewertung unter Druck steht. Technische Analysen zeigen Kaufsignale, jedoch bleibt die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung. Ein bevorstehendes Symposium wird als entscheidend angesehen, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Plug Power eingestellt.
Informationen zur Plug Power Aktie
Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,53 Mrd. € wert.
Plug Power Aktie jetzt kaufen?
