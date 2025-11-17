Plug Power Aktie tiefrot - 17.11.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Plug Power Aktie. Mit einer Performance von -5,73 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Plug Power Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -9,17 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,73 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Plug Power ist ein Vorreiter in der Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie mit einem umfassenden Produktportfolio und strategischen Partnerschaften, die seine Marktstellung stärken.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Plug Power in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +22,57 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Plug Power Aktie damit um -23,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -39,02 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Plug Power auf -17,87 %.

Plug Power Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -23,75 % 1 Monat -39,02 % 3 Monate +22,57 % 1 Jahr +1,72 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Plug Power Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gefallene Plug Power Aktie, die aufgrund der Aussetzung von Wasserstoffprojekten und negativer Unternehmensbewertung unter Druck steht. Technische Analysen zeigen Kaufsignale, jedoch bleibt die Unsicherheit über die zukünftige Entwicklung. Ein bevorstehendes Symposium wird als entscheidend angesehen, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Plug Power eingestellt.

Informationen zur Plug Power Aktie

Es gibt 1 Mrd. Plug Power Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,53 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Plug Power Aktie jetzt kaufen?

Ob die Plug Power Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Plug Power Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.