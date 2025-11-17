DeFi Technologies Aktie weiter im Abwärtstrend - 17.11.2025

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die DeFi Technologies Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -48,98 % hinzunehmen.

Am heutigen Handelstag musste die DeFi Technologies Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,91 % im Minus. Der Kursrückgang der DeFi Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -15,87 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,91 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -31,38 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -42,76 %. Im Jahr 2025 gab es für DeFi Technologies bisher ein Minus von -60,84 %.

DeFi Technologies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -31,38 % 1 Monat -42,76 % 3 Monate -48,98 % 1 Jahr -49,85 %

wallstreetONLINE-Community zur DeFi Technologies Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gefallene DeFi Technologies Aktie, die nach einer Umsatzprognosesenkung um 47% und einem CEO-Wechsel unter Druck steht. Nutzer äußern Bedenken über die zukünftige Erholung und ziehen bessere Anlagemöglichkeiten in Betracht. Trotz der negativen Entwicklungen gibt es auch Optimismus bezüglich der Volatilität der Aktie. Die Abhängigkeit von der Krypto-Performance und die Marktstimmung werden als entscheidend für die Kursentwicklung angesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DeFi Technologies eingestellt.

Informationen zur DeFi Technologies Aktie

Es gibt 386 Mio. DeFi Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 388,90 Mio. € wert.

