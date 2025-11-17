ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt BNP Paribas auf 'Hold'
- Kursziel für BNP Paribas auf 78 Euro gesenkt.
- Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft.
- Sudan-Rechtstreit belastet das Geschäft erheblich.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas von 91 auf 78 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Sudan-Rechtstreit verdunkle den Horizont, schrieb Sharath Kumar in der am Montag veröffentlichten Neubewertung. Es drohe eine lange und letztlich teure Hängepartie, die das solide Kerngeschäft überschatte. Grundsätzlich sieht Kumar attraktives Potenzial, es hänge allerdings zunächst alles von juristischer Klarheit ab./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 05:03 / GMT
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 68,49 auf Tradegate (17. November 2025, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um +3,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,64 %.
Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 76,11 Mrd..
BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,3300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +12,99 %/+39,40 % bedeutet.
