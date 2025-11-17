Deutsche Bank Research senkt BNP Paribas auf 'Hold'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 68,49 auf Tradegate (17. November 2025, 09:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um +3,71 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,64 %.

Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 76,11 Mrd..

BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,3300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +12,99 %/+39,40 % bedeutet.