Die THG-Prämie: Der Markt, den es ohne Bürokratie nie gegeben hätte

Wo Elektromobilität allmählich zum Alltag wird, entsteht ein Bedarf an Diensten. „Unser Fokus liegt klar auf der schnellen, transparenten und rechtssicheren Abwicklung der THG-Prämie.“, sagt Interviewpartner Maximilian Stein, Geschäftsführer von wirkaufendeinethg.de. Während immer mehr Flotten elektrisch fahren, setzt das Unternehmen auf pragmatische Lösungen statt auf die ausschließliche Nutzung von Daten. Damit zeigt es, warum diese Haltung im vernetzten Mobilitätsmarkt der kommenden Jahre an Bedeutung gewinnt.

Sie haben ein Geschäftsmodell geschaffen, das es ohne Paragrafen nie gegeben hätte. Ist das genial – oder einfach nur konsequent?

Die Einordnung ist korrekt: Ohne den gesetzlichen Rahmen gäbe es die THG-Prämie nicht – und damit auch unser Geschäftsmodell nicht in dieser Form. Das gilt übrigens für alle Marktteilnehmer in diesem Segment. Natürlich beobachten wir regulatorische Entwicklungen sehr genau und haben Szenarien entwickelt, wie wir unsere Plattformtechnologie auch in einem veränderten Umfeld einsetzen können; vielleicht auch einem anderen Geschäftsmodell.

Sollte der Gesetzgeber den Rahmen deutlich verändern, wären Anpassungen notwendig – aber wir sind darauf strategisch vorbereitet. Geschwindigkeit hat schon immer einen großen Einfluss auf Erfolg gehabt.

Können Sie uns einmal ganz nüchtern erklären, welche Zahnräder sich hier eigentlich drehen – und an welcher Stelle Ihr Unternehmen ansetzt?

Vereinfacht gesagt, bringen wir vier Parteien effizient zusammen: E-Fahrer und Betreiber öffentlicher Ladeinfrastruktur, das Umweltbundesamt, das Hauptzollamt und die quotenverpflichteten Unternehmen – also Mineralölunternehmen. Ein E-Fahrzeug spart im Fahrbetrieb jährlich CO₂ ein, weil es nicht mit fossilen Kraftstoffen betrieben wird, sondern sich mit Strom bewegt. Für das Kalenderjahr 2025 entspricht das pro Fahrzeug beispielsweise 0,746 Tonnen CO₂-Äquivalent. Der Fahrzeugschein dient dabei als Nachweis.

Auf dieser Basis stellt das Umweltbundesamt auf Antrag hin einen Bescheid über die Einsparung aus. Mineralölunternehmen sind parallel per Gesetz verpflichtet, für einen Teil der von ihnen in Verkehr gebrachten Kraftstoffmenge CO₂-Einsparungen nachzuweisen oder sich diese zuzukaufen. Die bilanzielle Abwicklung erfolgt dabei über zentral über das Hauptzollamt. Für den einzelnen E-Fahrer wäre es aber praktisch unmöglich und völlig ineffizient, seine 0,746 Tonnen direkt mit einem Mineralölunternehmen und dem Hauptzollamt abzuwickeln. Das ist marktwirtschaftlich nicht effizient und von keinem der Beteiligten gewünscht.

Wirkaufendeinethg.de bündelt die Einsparmengen von mehreren tausend E-Fahrern und Betreibern öffentlicher Ladepunkte jeden Monat. Diese gebündelten CO₂-Mengen vermarkten wir nach Bescheinigung durch das Umweltbundesamt gesammelt an quotenverpflichtete Aufkäufer. Die Aufkäufer zahlen einen Preis X Euro pro Tonne CO₂eq an uns. Abzüglich unserer Abwicklungsgebühr zahlen wir den anteiligen Erlös an jeden einzelnen E-Fahrer bzw. Betreiber aus. Die Anträge beim Umweltbundesamt, die Kommunikation mit dem Hauptzollamt, die Bündelung, die Vertragsverhandlungen und der Zahlungsfluss – all das wird von uns zentral organisiert. Für den Nutzer reduziert sich der Prozess auf wenige Minuten Online-Aufwand.

Wie kalkuliert man unter solchen Bedingungen Wachstum, Vertrauen und Investitionen, wenn der Gesetzgeber im Grunde Ihr größter Risikofaktor ist?

Der regulatorische Rahmen ist in unserem Markt natürlich elementar – das blenden wir nicht aus, das wäre paradox. Wir stehen in engem Austausch mit den bisher genannten Behörden, um Änderungen frühzeitig zu erkennen und sauber umsetzen zu können. Unsere Wachstumsprognosen stützen sich weniger auf Wunschdenken als auf unsere bestehende Marktdurchdringung, unsere Partnerbasis und die weiterwachsende Zahl an E-Fahrzeugen in Deutschland. Eine Konsolidierung des Marktes spielt uns zudem in die Karten. Solange die Politik den Weg Richtung Dekarbonisierung des Verkehrs weiterverfolgt, sehen wir hier einen strukturell attraktiven Markt.

Sie arbeiten mit Daten von Hunderttausenden Fahrzeughaltern. Wie verändert dieser Datenreichtum Ihre Perspektive auf Mobilität, Energieverbrauch und das Verhalten der Fahrer?

Unser Fokus liegt klar auf der schnellen, transparenten und rechtssicheren Abwicklung der THG-Prämie. Wir verstehen uns nicht als Datenanalyse-Unternehmen, sondern als Dienstleister, der einen komplexen Prozess für Kunden maximal vereinfacht. Was wir aber sehr deutlich sehen ist der steigende Anteil der Elektromobilität in größeren Flotten. Energieverbrauch und Fahrtverhalten sind für uns irrelevant.

Immer mehr Branchen – von Energieversorgern bis Versicherern – suchen den Zugang zu neuen Mobilitätskunden. Welche Rolle sehen Sie für Ihr Unternehmen in diesem entstehenden Netzwerk zwischen Auto, Strom und digitalem Service?

Wirkaufendeinethg.de ist im Kern eine spezialisierte Plattform für E-Fahrer und Betreiber öffentlicher Ladeinfrastruktur. 100 % unserer Nutzer sind im Kontext Elektromobilität unterwegs – das macht uns als Schnittstelle für andere Stakeholder natürlich sehr interessant. Neben unserer eigenen Marke bieten wir unsere Plattform als White-Label-Lösung an. Über mehr als 300 Partner – darunter Versicherungen wie VGH Versicherung und Provinzial, Energieversorger wie die EWE AG oder Automobilclubs wie der ACV, als auch OEMs wie Daimler Trucks – wird unsere Dienstleistung unter deren eigenem Branding angeboten. Wir ermöglichen es diesen Partnern, ihren Kunden relevante Mehrwerte rund um Elektromobilität zu bieten. Wir integrieren die THG-Prämie nahtlos in bestehende Kundenbeziehungen. Wir schaffen Anknüpfungspunkte für sinnvolles Cross-Selling.

Wenn Sie über die nächsten Jahre hinausblicken: Welche Entwicklung treibt Sie stärker an – die technologische, die politische oder die gesellschaftliche Veränderung, die mit der E-Mobilität einhergeht?

Ich bin ein Verfechter der freien Marktwirtschaft: Der Staat sollte Ziele und Rahmen setzen – wie etwa CO₂-Reduktionsziele –, aber die konkrete Ausgestaltung und Effizienzgewinne sollten möglichst dem Markt überlassen bleiben. Die THG-Prämie ist für mich ein Beispiel dafür, dass ein solcher Ansatz gelingen kann: Der Staat definiert die Regeln, und Unternehmen wie wir sorgen dafür, dass diese Regeln in der Praxis effizient, transparent und nutzerfreundlich umgesetzt werden. Genau an dieser Schnittstelle arbeiten wir – und das gerne.