Siemens Energy-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterem Höhenflug
Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihren Höhenflug zumindest um weitere 10 Prozent auf 125,56 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.
Mit der Siemens Energy-Aktie (ISIN: DE000ENER6Y0) geht es trotz des kurzen aber kräftigen Durchhängers vom September 2025, als die Aktie zeitweise auf bis zu 85 Euro abgerutscht war, kräftig nach oben. Nachdem der Aktienkurs nach der Veröffentlichung der Zahlen für das vierte Quartal ins Minus gerutscht war, sprang er bis zum 17.11.25 nach der Analyse des Zahlenwerks auf ein neues Hoch bei 114,40 Euro nach oben.
Nach der starken Auftragslage im vierten Quartal und der Anhebung der Prognose für das Jahr 2028 bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 134 Euro (Jefferies & Company) ihre Kauf- oder Halte-Empfehlungen für die Siemens Energy-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen ihren Höhenflug zumindest um weitere 10 Prozent auf 125,56 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Gewinne abwerfen.
Call-Optionsschein mit Basispreis bei 115,00 Euro
Der UBS-Call-Optionsschein auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis bei 115,00 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ3DZB8, wurde beim Aktienkurs von 114,15 Euro mit 1,31 – 1,32 Euro gehandelt.
Kann die Siemens Energy-Aktie ihren Höhenflug in spätestens einem Monat auf 125,56 Euro ausweiten, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,86 Euro (+41 Prozent) erhöhen.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 105,25 Euro
Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 105,25 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM7HYM4, wurde beim Aktienkurs von 114,15 Euro mit 1,04 – 1,05 Euro gehandelt.
Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 125,56 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,03 Euro (+93 Prozent) erhöhen.
Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 100,344 Euro
Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Siemens Energy-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 100,344 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PK1PVG7, wurde beim Aktienkurs von 114,15 Euro mit 1,46 – 1,47 Euro quotiert.
Bei einem Kursanstieg der Siemens Energy-Aktie auf 125,56 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,52 Euro (+71 Prozent) befinden.
Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Energy-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Energy-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.