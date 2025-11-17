Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 17.11. - FTSE Athex 20 stark +2,80 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 23.891,54 PKT und gewinnt bisher +0,19 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,32 %, Heidelberg Materials +1,55 %, Airbus +1,42 %
Flop-Werte: Merck -1,46 %, Bayer -1,20 %, Hannover Rueck -1,19 %
Der MDAX bewegt sich bei 29.354,72 PKT und fällt um -0,09 %.
Top-Werte: Bilfinger +3,11 %, ThyssenKrupp +2,04 %, HENSOLDT +1,85 %
Flop-Werte: Bechtle -3,41 %, K+S -2,21 %, Delivery Hero -2,08 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.535,85 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: Nagarro +15,16 %, SUESS MicroTec +13,21 %, SMA Solar Technology +6,01 %
Flop-Werte: Bechtle -3,41 %, Carl Zeiss Meditec -0,96 %, Evotec -0,91 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.684,68 PKT und fällt um -0,02 %.
Top-Werte: Siemens Energy +3,32 %, Airbus +1,42 %, Rheinmetall +1,16 %
Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -3,70 %, Bayer -1,20 %, DHL Group -1,09 %
Der ATX steht aktuell (09:59:49) bei 4.861,99 PKT und steigt um +0,22 %.
Top-Werte: UNIQA Insurance Group +4,42 %, PORR +2,36 %, Raiffeisen Bank International +1,95 %
Flop-Werte: Wienerberger -1,73 %, STRABAG -1,29 %, Andritz -1,28 %
Der SMI steht bei 12.616,04 PKT und verliert bisher -0,10 %.
Top-Werte: Novartis +0,99 %, Holcim +0,68 %, Alcon +0,16 %
Flop-Werte: Swiss Re -3,46 %, ABB -1,18 %, Kuehne + Nagel International -1,08 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.155,76 PKT und steigt um +0,06 %.
Top-Werte: Thales +1,52 %, Airbus +1,42 %, ENGIE +1,27 %
Flop-Werte: Kering -1,18 %, Renault -0,97 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -0,89 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:27) bei 2.756,40 PKT und steigt um +0,32 %.
Top-Werte: AstraZeneca +0,79 %, Skanska (B) +0,55 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,42 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,52 %, ABB -1,18 %, Nordea Bank Abp -1,09 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.140,00 PKT und steigt um +2,80 %.
Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,63 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,60 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,13 %
Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,66 %, Jumbo -0,32 %, Public Power +0,09 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.