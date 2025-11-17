Börsenstart Europa - 17.11. - FTSE Athex 20 stark +2,80 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.354,72 PKT und fällt um -0,09 %. Top-Werte: Bilfinger +3,11 %, ThyssenKrupp +2,04 %, HENSOLDT +1,85 % Flop-Werte: Bechtle -3,41 %, K+S -2,21 %, Delivery Hero -2,08 %

Der DAX steht bei 23.891,54 PKT und gewinnt bisher +0,19 %. Top-Werte: Siemens Energy +3,32 %, Heidelberg Materials +1,55 %, Airbus +1,42 % Flop-Werte: Merck -1,46 %, Bayer -1,20 %, Hannover Rueck -1,19 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX bewegt sich bei 3.535,85 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: Nagarro +15,16 %, SUESS MicroTec +13,21 %, SMA Solar Technology +6,01 %

Flop-Werte: Bechtle -3,41 %, Carl Zeiss Meditec -0,96 %, Evotec -0,91 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.684,68 PKT und fällt um -0,02 %.

Top-Werte: Siemens Energy +3,32 %, Airbus +1,42 %, Rheinmetall +1,16 %

Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -3,70 %, Bayer -1,20 %, DHL Group -1,09 %

Der ATX steht aktuell (09:59:49) bei 4.861,99 PKT und steigt um +0,22 %.

Top-Werte: UNIQA Insurance Group +4,42 %, PORR +2,36 %, Raiffeisen Bank International +1,95 %

Flop-Werte: Wienerberger -1,73 %, STRABAG -1,29 %, Andritz -1,28 %

Der SMI steht bei 12.616,04 PKT und verliert bisher -0,10 %.

Top-Werte: Novartis +0,99 %, Holcim +0,68 %, Alcon +0,16 %

Flop-Werte: Swiss Re -3,46 %, ABB -1,18 %, Kuehne + Nagel International -1,08 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.155,76 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: Thales +1,52 %, Airbus +1,42 %, ENGIE +1,27 %

Flop-Werte: Kering -1,18 %, Renault -0,97 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -0,89 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:27) bei 2.756,40 PKT und steigt um +0,32 %.

Top-Werte: AstraZeneca +0,79 %, Skanska (B) +0,55 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,42 %

Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,52 %, ABB -1,18 %, Nordea Bank Abp -1,09 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.140,00 PKT und steigt um +2,80 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,63 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,60 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,13 %

Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,66 %, Jumbo -0,32 %, Public Power +0,09 %