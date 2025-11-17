    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Börsen Start Update

    293 Aufrufe 293 0 Kommentare 0 Kommentare

    Börsenstart Europa - 17.11. - FTSE Athex 20 stark +2,80 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsen Start Update - Börsenstart Europa - 17.11. - FTSE Athex 20 stark +2,80 %
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht bei 23.891,54 PKT und gewinnt bisher +0,19 %.
    Top-Werte: Siemens Energy +3,32 %, Heidelberg Materials +1,55 %, Airbus +1,42 %
    Flop-Werte: Merck -1,46 %, Bayer -1,20 %, Hannover Rueck -1,19 %

    Der MDAX bewegt sich bei 29.354,72 PKT und fällt um -0,09 %.
    Top-Werte: Bilfinger +3,11 %, ThyssenKrupp +2,04 %, HENSOLDT +1,85 %
    Flop-Werte: Bechtle -3,41 %, K+S -2,21 %, Delivery Hero -2,08 %

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.206,52€
    Basispreis
    16,69
    Ask
    × 14,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.000,00€
    Basispreis
    16,70
    Ask
    × 14,17
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der TecDAX bewegt sich bei 3.535,85 PKT und steigt um +0,13 %.
    Top-Werte: Nagarro +15,16 %, SUESS MicroTec +13,21 %, SMA Solar Technology +6,01 %
    Flop-Werte: Bechtle -3,41 %, Carl Zeiss Meditec -0,96 %, Evotec -0,91 %

    Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.684,68 PKT und fällt um -0,02 %.
    Top-Werte: Siemens Energy +3,32 %, Airbus +1,42 %, Rheinmetall +1,16 %
    Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -3,70 %, Bayer -1,20 %, DHL Group -1,09 %

    Der ATX steht aktuell (09:59:49) bei 4.861,99 PKT und steigt um +0,22 %.
    Top-Werte: UNIQA Insurance Group +4,42 %, PORR +2,36 %, Raiffeisen Bank International +1,95 %
    Flop-Werte: Wienerberger -1,73 %, STRABAG -1,29 %, Andritz -1,28 %

    Der SMI steht bei 12.616,04 PKT und verliert bisher -0,10 %.
    Top-Werte: Novartis +0,99 %, Holcim +0,68 %, Alcon +0,16 %
    Flop-Werte: Swiss Re -3,46 %, ABB -1,18 %, Kuehne + Nagel International -1,08 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 8.155,76 PKT und steigt um +0,06 %.
    Top-Werte: Thales +1,52 %, Airbus +1,42 %, ENGIE +1,27 %
    Flop-Werte: Kering -1,18 %, Renault -0,97 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -0,89 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:27) bei 2.756,40 PKT und steigt um +0,32 %.
    Top-Werte: AstraZeneca +0,79 %, Skanska (B) +0,55 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,42 %
    Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,52 %, ABB -1,18 %, Nordea Bank Abp -1,09 %

    Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.140,00 PKT und steigt um +2,80 %.
    Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +2,63 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,60 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,13 %
    Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,66 %, Jumbo -0,32 %, Public Power +0,09 %



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börsen Start Update Börsenstart Europa - 17.11. - FTSE Athex 20 stark +2,80 % Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.