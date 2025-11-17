SUSS Microtec greift an: Halbleiterzulieferer will bis 2030 massiv wachsen

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec

    Der deutsche Halbleiterzulieferer SUSS MicroTec hat auf seinem Capital Markets Day ehrgeizige Pläne vorgestellt: Bis 2030 will das Unternehmen den Umsatz auf 750 bis 900 Millionen Euro steigern.

    • SUSS MicroTec plant Umsatzsteigerung auf 750-900 Mio.
    • Serviceanteil am Umsatz soll bis 2030 auf 25% steigen.
    • Bruttomarge soll auf 43-45% und EBIT auf 22% steigen.
    Foto: picture alliance/dpa | Matthias Balk

    Der bayerische Halbleiterzulieferer SUSS MicroTec will hoch hinaus – und das deutlich schneller als die Konkurrenz. Auf dem Kapitalmarkttag am Montag hat der Spezialist für Chipfertigungsanlagen ambitionierte Pläne vorgestellt: Bis 2030 soll der Umsatz auf 750 bis 900 Millionen Euro klettern – ein jährliches Wachstum von 9 bis 13 Prozent. Zum Vergleich: Die gesamte Halbleiterbranche wächst laut Prognosen im Schnitt um 7 Prozent pro Jahr.

    Wachstumstreiber sollen neben neuen Technologien vor allem der Ausbau des margenstarken Servicegeschäfts und innovative Anlagenlösungen sein. Laut CEO Burkhardt Frick bietet der große Bestand installierter Systeme enormes Potenzial für Upgrades, Ersatzteile und Wartungsverträge. Der Serviceanteil am Umsatz soll bis 2030 von 18 auf 25 Prozent steigen.

    Die Aktie reagiert am Montag mit einem zweistelligen Kursplus. Eine Stunde nach Handelsstart liegt die Aktie rund 13 Prozent im Plus. Nach einem bisher für Anleger enttäuschenden 2025 und Kursverlusten von 24 Prozent seit Januar setzt die Aktie also nun zur Aufholjagd an.

    Auch bei der Profitabilität peilt SUSS deutliche Fortschritte an: Die Bruttomarge soll von derzeit rund 36 Prozent auf 43 bis 45 Prozent steigen. Bei der operativen Marge (EBIT) strebt das Unternehmen sogar eine Verdopplung auf bis zu 22 Prozent an. Ein zentraler Hebel ist dabei die modulare Plattformstrategie, mit der Entwicklungs- und Produktionskosten gesenkt werden sollen.

    Gleichzeitig investiert SUSS massiv in Forschung und Entwicklung. Bis 2030 sollen dafür bis zu 380 Millionen Euro bereitgestellt werden – mit dem Ziel, technologische Trends wie Hybrid Bonding oder Inkjet Coating aktiv mitzugestalten. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +12,61 % und einem Kurs von 37,86EUR auf Tradegate (17. November 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.


