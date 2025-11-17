Lidl reduziert die Preise für deutsche Kartoffeln (FOTO)
Bad Wimpfen (ots) -
- Lidl investiert in kurzzeitige Preissenkungen durch eigenen Margenverzicht, um
Landwirte sofort zu unterstützen
- Ab 24.11.: Für jeden verkauften Zehn-Kilogramm-Sack Kartoffeln fließen 20 Cent
zusätzlich an die Landwirte
- Ziel: Sofortige Entlastung der heimischen Landwirtschaft
- Lidl setzt 2026 verstärkt auf deutsche Kartoffeln, um regionale Partner weiter
zu stärken
Angesichts der aktuellen Überproduktion an Kartoffeln, stark sinkenden
Erzeugerpreisen und vollen Lagern setzt Lidl in Deutschland ein Zeichen für die
heimische Landwirtschaft. Laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft lag der
Pro-Kopf-Verbrauch von Kartoffeln im Jahr 2023/24 bei 63,5 Kilogramm und damit
höher als in den Jahren zuvor.[1] Dennoch bleiben derzeit viele Landwirte
aufgrund einer Kartoffelschwemme auf ihrer Ernte sitzen.
Lidl in Deutschland senkt ab nächster Woche vorübergehend die Preise für alle
deutschen Speisekartoffeln, um dazu beizutragen, dass Erzeugnisse aus deutschem
Anbau schnell und flächendeckend ihren Weg zu den Kunden finden und so die Lager
der Landwirte entlastet werden.
Drei Kilogramm deutsche Kartoffeln werden bereits ab 1,89 Euro erhältlich sein
und auch Kartoffeln in Bio-Qualität werden günstiger: Die Bioland-zertifizierten
deutschen Speisekartoffeln werden bereits für 1,99 Euro verfügbar sein. Darüber
hinaus setzt Lidl in den kommenden Wochen auf eine prominente Platzierung von
Kartoffeln in den Filialen, um die Absatzmenge gezielt zu erhöhen. Die
Preissenkung wird durch einen bewussten Margenverzicht ermöglicht, um die
Landwirte in Deutschland direkt zu unterstützen und den Absatz ihrer Ernte zu
steigern. Zusätzlich stärkt Lidl gemeinsam mit seinen Verpackungspartnern die
heimischen Betriebe mit einer besonderen Aktion: Ab dem 24. November gibt es
Kartoffeln bis auf Weiteres auch in Zehn-Kilogramm-Säcken. Für jeden verkauften
Sack werden zusätzlich 20 Cent an die jeweiligen Landwirte ausgezahlt, die an
der Aktion beteiligt sind.
"Wir sehen das Problem der Überproduktion und die schwierige Lage der Landwirte.
Für uns gehört es zur Verantwortung als regional verwurzelter Händler, in
solchen Momenten unsere Partner konkret zu unterstützen. Deshalb haben wir
umgehend reagiert und nutzen unseren direkten Zugang zum Kunden, um den Absatz
der heimischen Ernte zu sichern", sagt Christoph Graf, Geschäftsleiter Einkauf
der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG.
Lidl bekennt sich bereits seit vielen Jahren klar zur deutschen Landwirtschaft.
Obst und Gemüse werden, soweit saisonal möglich, aus deutscher Ernte bezogen und
möglichst frisch angeboten. Insgesamt stammen über 1.000 Artikel im
Jahresverlauf aus deutscher Produktion. Auch die enge Zusammenarbeit mit
Bioland-Partnerbetrieben steht für Wertschätzung und Vertrauen in die heimische
Erzeugung.
Aufgrund der sehr guten Ernte in Deutschland wird Lidl im Jahr 2026 nahezu
ausschließlich Kartoffeln aus deutschem Anbau beziehen.
Diese Kartoffelsorten werden nächste Woche kurzzeitig günstiger angeboten:
- Deutsche Speisekartoffeln, vorwiegend festkochend, 5 Kilogramm, neu 2,99 Euro
(Grundpreis: 0,60 Euro/Kilogramm) statt 3,79 Euro
- Bioland Deutsche Speisekartoffeln, 2 Kilogramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis:
1,00 Euro/Kilogramm) statt 2,29 Euro
- Deutsche Speisekartoffeln, vorwiegend festkochend, 3 Kilogramm, neu 1,89 Euro
(Grundpreis: 0,63 Euro/Kilogramm) statt 2,19 Euro
- Deutsche Speisekartoffeln, festkochend, 3 Kilogramm, neu 1,89 Euro
(Grundpreis: 0,63 Euro/Kilogramm) statt 2,19 Euro
- Deutsche Speisekartoffeln, mehlig kochend, 2 Kilogramm, neu 1,29 Euro
(Grundpreis: 0,65 Euro/Kilogramm) statt 1,59 Euro
Pressekontakt:
Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6159521
OTS: Lidl
