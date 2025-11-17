Lidl reduziert die Preise für deutsche Kartoffeln (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Bad Wimpfen (ots) -

    - Lidl investiert in kurzzeitige Preissenkungen durch eigenen Margenverzicht, um
    Landwirte sofort zu unterstützen
    - Ab 24.11.: Für jeden verkauften Zehn-Kilogramm-Sack Kartoffeln fließen 20 Cent
    zusätzlich an die Landwirte
    - Ziel: Sofortige Entlastung der heimischen Landwirtschaft
    - Lidl setzt 2026 verstärkt auf deutsche Kartoffeln, um regionale Partner weiter
    zu stärken

    Angesichts der aktuellen Überproduktion an Kartoffeln, stark sinkenden
    Erzeugerpreisen und vollen Lagern setzt Lidl in Deutschland ein Zeichen für die
    heimische Landwirtschaft. Laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft lag der
    Pro-Kopf-Verbrauch von Kartoffeln im Jahr 2023/24 bei 63,5 Kilogramm und damit
    höher als in den Jahren zuvor.[1] Dennoch bleiben derzeit viele Landwirte
    aufgrund einer Kartoffelschwemme auf ihrer Ernte sitzen.

    Lidl in Deutschland senkt ab nächster Woche vorübergehend die Preise für alle
    deutschen Speisekartoffeln, um dazu beizutragen, dass Erzeugnisse aus deutschem
    Anbau schnell und flächendeckend ihren Weg zu den Kunden finden und so die Lager
    der Landwirte entlastet werden.

    Drei Kilogramm deutsche Kartoffeln werden bereits ab 1,89 Euro erhältlich sein
    und auch Kartoffeln in Bio-Qualität werden günstiger: Die Bioland-zertifizierten
    deutschen Speisekartoffeln werden bereits für 1,99 Euro verfügbar sein. Darüber
    hinaus setzt Lidl in den kommenden Wochen auf eine prominente Platzierung von
    Kartoffeln in den Filialen, um die Absatzmenge gezielt zu erhöhen. Die
    Preissenkung wird durch einen bewussten Margenverzicht ermöglicht, um die
    Landwirte in Deutschland direkt zu unterstützen und den Absatz ihrer Ernte zu
    steigern. Zusätzlich stärkt Lidl gemeinsam mit seinen Verpackungspartnern die
    heimischen Betriebe mit einer besonderen Aktion: Ab dem 24. November gibt es
    Kartoffeln bis auf Weiteres auch in Zehn-Kilogramm-Säcken. Für jeden verkauften
    Sack werden zusätzlich 20 Cent an die jeweiligen Landwirte ausgezahlt, die an
    der Aktion beteiligt sind.

    "Wir sehen das Problem der Überproduktion und die schwierige Lage der Landwirte.
    Für uns gehört es zur Verantwortung als regional verwurzelter Händler, in
    solchen Momenten unsere Partner konkret zu unterstützen. Deshalb haben wir
    umgehend reagiert und nutzen unseren direkten Zugang zum Kunden, um den Absatz
    der heimischen Ernte zu sichern", sagt Christoph Graf, Geschäftsleiter Einkauf
    der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG.

    Lidl bekennt sich bereits seit vielen Jahren klar zur deutschen Landwirtschaft.
    Obst und Gemüse werden, soweit saisonal möglich, aus deutscher Ernte bezogen und
    möglichst frisch angeboten. Insgesamt stammen über 1.000 Artikel im
    Jahresverlauf aus deutscher Produktion. Auch die enge Zusammenarbeit mit
    Bioland-Partnerbetrieben steht für Wertschätzung und Vertrauen in die heimische
    Erzeugung.

    Aufgrund der sehr guten Ernte in Deutschland wird Lidl im Jahr 2026 nahezu
    ausschließlich Kartoffeln aus deutschem Anbau beziehen.

    Diese Kartoffelsorten werden nächste Woche kurzzeitig günstiger angeboten:

    - Deutsche Speisekartoffeln, vorwiegend festkochend, 5 Kilogramm, neu 2,99 Euro
    (Grundpreis: 0,60 Euro/Kilogramm) statt 3,79 Euro
    - Bioland Deutsche Speisekartoffeln, 2 Kilogramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis:
    1,00 Euro/Kilogramm) statt 2,29 Euro
    - Deutsche Speisekartoffeln, vorwiegend festkochend, 3 Kilogramm, neu 1,89 Euro
    (Grundpreis: 0,63 Euro/Kilogramm) statt 2,19 Euro
    - Deutsche Speisekartoffeln, festkochend, 3 Kilogramm, neu 1,89 Euro
    (Grundpreis: 0,63 Euro/Kilogramm) statt 2,19 Euro
    - Deutsche Speisekartoffeln, mehlig kochend, 2 Kilogramm, neu 1,29 Euro
    (Grundpreis: 0,65 Euro/Kilogramm) statt 1,59 Euro

    Auf Lidl Kochen (https://www.lidl-kochen.de/rezeptwelt/gemuese/kartoffeln/)
    finden Sie viele leckere Kartoffelrezepte, die Lust auf frische, regionale
    Kartoffeln machen.

    Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
    (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .

    [1] Quelle: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, Versorgungsbilanz
    Kartoffeln, Dezember 2024.

