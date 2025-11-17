Lidl reduziert die Preise für deutsche Kartoffeln (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) -



- Lidl investiert in kurzzeitige Preissenkungen durch eigenen Margenverzicht, um

Landwirte sofort zu unterstützen

- Ab 24.11.: Für jeden verkauften Zehn-Kilogramm-Sack Kartoffeln fließen 20 Cent

zusätzlich an die Landwirte

- Ziel: Sofortige Entlastung der heimischen Landwirtschaft

- Lidl setzt 2026 verstärkt auf deutsche Kartoffeln, um regionale Partner weiter

zu stärken



Angesichts der aktuellen Überproduktion an Kartoffeln, stark sinkenden

Erzeugerpreisen und vollen Lagern setzt Lidl in Deutschland ein Zeichen für die

heimische Landwirtschaft. Laut Bundesinformationszentrum Landwirtschaft lag der

Pro-Kopf-Verbrauch von Kartoffeln im Jahr 2023/24 bei 63,5 Kilogramm und damit

höher als in den Jahren zuvor.[1] Dennoch bleiben derzeit viele Landwirte

aufgrund einer Kartoffelschwemme auf ihrer Ernte sitzen.





Lidl in Deutschland senkt ab nächster Woche vorübergehend die Preise für alle

deutschen Speisekartoffeln, um dazu beizutragen, dass Erzeugnisse aus deutschem

Anbau schnell und flächendeckend ihren Weg zu den Kunden finden und so die Lager

der Landwirte entlastet werden.



Drei Kilogramm deutsche Kartoffeln werden bereits ab 1,89 Euro erhältlich sein

und auch Kartoffeln in Bio-Qualität werden günstiger: Die Bioland-zertifizierten

deutschen Speisekartoffeln werden bereits für 1,99 Euro verfügbar sein. Darüber

hinaus setzt Lidl in den kommenden Wochen auf eine prominente Platzierung von

Kartoffeln in den Filialen, um die Absatzmenge gezielt zu erhöhen. Die

Preissenkung wird durch einen bewussten Margenverzicht ermöglicht, um die

Landwirte in Deutschland direkt zu unterstützen und den Absatz ihrer Ernte zu

steigern. Zusätzlich stärkt Lidl gemeinsam mit seinen Verpackungspartnern die

heimischen Betriebe mit einer besonderen Aktion: Ab dem 24. November gibt es

Kartoffeln bis auf Weiteres auch in Zehn-Kilogramm-Säcken. Für jeden verkauften

Sack werden zusätzlich 20 Cent an die jeweiligen Landwirte ausgezahlt, die an

der Aktion beteiligt sind.



"Wir sehen das Problem der Überproduktion und die schwierige Lage der Landwirte.

Für uns gehört es zur Verantwortung als regional verwurzelter Händler, in

solchen Momenten unsere Partner konkret zu unterstützen. Deshalb haben wir

umgehend reagiert und nutzen unseren direkten Zugang zum Kunden, um den Absatz

der heimischen Ernte zu sichern", sagt Christoph Graf, Geschäftsleiter Einkauf

der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG.



Lidl bekennt sich bereits seit vielen Jahren klar zur deutschen Landwirtschaft.

Obst und Gemüse werden, soweit saisonal möglich, aus deutscher Ernte bezogen und

möglichst frisch angeboten. Insgesamt stammen über 1.000 Artikel im

Jahresverlauf aus deutscher Produktion. Auch die enge Zusammenarbeit mit

Bioland-Partnerbetrieben steht für Wertschätzung und Vertrauen in die heimische

Erzeugung.



Aufgrund der sehr guten Ernte in Deutschland wird Lidl im Jahr 2026 nahezu

ausschließlich Kartoffeln aus deutschem Anbau beziehen.



Diese Kartoffelsorten werden nächste Woche kurzzeitig günstiger angeboten:



- Deutsche Speisekartoffeln, vorwiegend festkochend, 5 Kilogramm, neu 2,99 Euro

(Grundpreis: 0,60 Euro/Kilogramm) statt 3,79 Euro

- Bioland Deutsche Speisekartoffeln, 2 Kilogramm, neu 1,99 Euro (Grundpreis:

1,00 Euro/Kilogramm) statt 2,29 Euro

- Deutsche Speisekartoffeln, vorwiegend festkochend, 3 Kilogramm, neu 1,89 Euro

(Grundpreis: 0,63 Euro/Kilogramm) statt 2,19 Euro

- Deutsche Speisekartoffeln, festkochend, 3 Kilogramm, neu 1,89 Euro

(Grundpreis: 0,63 Euro/Kilogramm) statt 2,19 Euro

- Deutsche Speisekartoffeln, mehlig kochend, 2 Kilogramm, neu 1,29 Euro

(Grundpreis: 0,65 Euro/Kilogramm) statt 1,59 Euro



Auf Lidl Kochen (https://www.lidl-kochen.de/rezeptwelt/gemuese/kartoffeln/)

finden Sie viele leckere Kartoffelrezepte, die Lust auf frische, regionale

Kartoffeln machen.



Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier

(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .



[1] Quelle: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft, Versorgungsbilanz

Kartoffeln, Dezember 2024.



