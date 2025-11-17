Gut jedes siebte Kind armutsgefährdet
- Minderjährige mit Einwanderungsgeschichte vier Mal so häufig betroffen wie
Gleichaltrige ohne Einwanderungsgeschichte
- 11,3 % der unter 16-Jährigen aus finanziellen Gründen benachteiligt
15,2 % der Kinder und Jugendlichen in Deutschland waren 2024 armutsgefährdet.
Damit war gut jede siebte Person unter 18 Jahren betroffen. Das entspricht gut
2,2 Millionen Kindern und Jugendlichen, wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) anhand von Ergebnissen der Erhebung zu Einkommen und
Lebensbedingungen (EU-SILC) zum Internationalen Tag der Kinderrechte am 20.
November mitteilt. Die Armutsgefährdungsquote von Minderjährigen lag damit
leicht unter der der Gesamtbevölkerung (15,5 %). Ähnlich wie letztere ist auch
die Armutsgefährdungsquote von Kindern und Jugendlichen zuletzt gestiegen: 2023
hatte sie bei 14,0 % gelegen (Bevölkerung insgesamt 14,4 %).
Mit 15,2 % lag der Anteil der armutsgefährdeten Kinder und Jugendlichen in
Deutschland im Jahr 2024 unter dem Durchschnitt in der Europäischen Union. Dort
waren 19,3 % betroffen.
Nach EU-SILC gilt eine Person als armutsgefährdet, wenn sie über weniger als 60
% des mittleren Nettoäquivalenzeinkommens der Gesamtbevölkerung verfügt. Das
Nettoäquivalenzeinkommen ist ein gewichtetes Pro-Kopf-Einkommen, das das
Einkommen von Personen unter Berücksichtigung von Haushaltsgröße und
-zusammensetzung vergleichbar macht. Es ergibt sich aus dem Gesamteinkommen
eines Haushalts sowie der Anzahl und dem Alter der von diesem Einkommen lebenden
Personen. Im Jahr 2024 lag die Armutsgefährdungsschwelle für eine alleinlebende
Person bei 1 381 Euro pro Monat. Ein Alleinerziehenden-Haushalt mit einem Kind
unter 14 Jahren gilt folglich als armutsgefährdet, wenn ihm weniger als 1 795
Euro netto im Monat zur Verfügung stehen, für Haushalte mit zwei Erwachsenen mit
zwei Kindern unter 14 Jahren trifft dies bei weniger als 2 900 Euro netto zu. Um
das Einkommen vollständig zu erfassen, wird hierbei das Vorjahreseinkommen
erfragt.
Kinder und Jugendliche von Eltern mit niedrigerem Bildungsabschluss besonders
armutsgefährdet
Wie stark Kinder und Jugendliche armutsgefährdet sind, hängt auch von der
Bildung ihrer Eltern ab. Die Armutsgefährdungsquote von Minderjährigen, deren
Eltern über einen niedrigeren Bildungsabschluss verfügten - wie etwa einen
Haupt- oder Realschulabschluss ohne beruflichen Abschluss -, lag 2024 bei 41,8
%. Unter Kindern und Jugendlichen von Eltern mit einem mittleren
Bildungsabschluss waren 15,2 % armutsgefährdet. Dazu zählen beispielsweise eine
abgeschlossene Berufsausbildung oder das Abitur. Hatten die Eltern einen höheren
