Gut jedes siebte Kind armutsgefährdet

WIESBADEN (ots) -



- Minderjährige mit Einwanderungsgeschichte vier Mal so häufig betroffen wie

Gleichaltrige ohne Einwanderungsgeschichte

- 11,3 % der unter 16-Jährigen aus finanziellen Gründen benachteiligt



15,2 % der Kinder und Jugendlichen in Deutschland waren 2024 armutsgefährdet.

Damit war gut jede siebte Person unter 18 Jahren betroffen. Das entspricht gut

2,2 Millionen Kindern und Jugendlichen, wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) anhand von Ergebnissen der Erhebung zu Einkommen und

Lebensbedingungen (EU-SILC) zum Internationalen Tag der Kinderrechte am 20.

November mitteilt. Die Armutsgefährdungsquote von Minderjährigen lag damit

leicht unter der der Gesamtbevölkerung (15,5 %). Ähnlich wie letztere ist auch

die Armutsgefährdungsquote von Kindern und Jugendlichen zuletzt gestiegen: 2023

hatte sie bei 14,0 % gelegen (Bevölkerung insgesamt 14,4 %).







Deutschland im Jahr 2024 unter dem Durchschnitt in der Europäischen Union. Dort

waren 19,3 % betroffen.



Nach EU-SILC gilt eine Person als armutsgefährdet, wenn sie über weniger als 60

% des mittleren Nettoäquivalenzeinkommens der Gesamtbevölkerung verfügt. Das

Nettoäquivalenzeinkommen ist ein gewichtetes Pro-Kopf-Einkommen, das das

Einkommen von Personen unter Berücksichtigung von Haushaltsgröße und

-zusammensetzung vergleichbar macht. Es ergibt sich aus dem Gesamteinkommen

eines Haushalts sowie der Anzahl und dem Alter der von diesem Einkommen lebenden

Personen. Im Jahr 2024 lag die Armutsgefährdungsschwelle für eine alleinlebende

Person bei 1 381 Euro pro Monat. Ein Alleinerziehenden-Haushalt mit einem Kind

unter 14 Jahren gilt folglich als armutsgefährdet, wenn ihm weniger als 1 795

Euro netto im Monat zur Verfügung stehen, für Haushalte mit zwei Erwachsenen mit

zwei Kindern unter 14 Jahren trifft dies bei weniger als 2 900 Euro netto zu. Um

das Einkommen vollständig zu erfassen, wird hierbei das Vorjahreseinkommen

erfragt.



Kinder und Jugendliche von Eltern mit niedrigerem Bildungsabschluss besonders

armutsgefährdet



Wie stark Kinder und Jugendliche armutsgefährdet sind, hängt auch von der

Bildung ihrer Eltern ab. Die Armutsgefährdungsquote von Minderjährigen, deren

Eltern über einen niedrigeren Bildungsabschluss verfügten - wie etwa einen

Haupt- oder Realschulabschluss ohne beruflichen Abschluss -, lag 2024 bei 41,8

%. Unter Kindern und Jugendlichen von Eltern mit einem mittleren

Bildungsabschluss waren 15,2 % armutsgefährdet. Dazu zählen beispielsweise eine

abgeschlossene Berufsausbildung oder das Abitur. Hatten die Eltern einen höheren Seite 1 von 3 Seite 2 ►





