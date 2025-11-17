    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    29 % der Überschuldeten hatten 2024 Schulden bei Onlinehändlern / Überschuldete jüngere Menschen und Frauen sind anteilig stärker betroffen

    WIESBADEN (ots) - Onlineshopping erfreut sich nicht nur zum Black Friday
    zunehmender Beliebtheit. Für einige können die bequemen Bestell- und
    Zahlungsmöglichkeiten im Internet jedoch auch zu finanziellen Schwierigkeiten
    führen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, hatten 29 % der rund
    577 400 Personen, die im Jahr 2024 Hilfe bei einer Schuldnerberatungsstelle
    suchten, Schulden bei Online- und Versandhändlern. Der Anteil ist in den
    vergangenen fünf Jahren um 2 Prozentpunkte gestiegen. Im Jahr 2019 hatte er noch
    bei 27 % von insgesamt rund 582 100 beratenen Personen gelegen. Am häufigsten
    waren die Überschuldeten 2024 bei sonstigen öffentlichen Gläubigern, zum
    Beispiel den Sozialkassen, verschuldet (Anteil 57 %) sowie bei
    Telekommunikationsunternehmen (48 %).

    Die Verbindlichkeiten, die die überschuldeten Personen bei Gläubigern des
    Online- und Versandhandels ausstehen hatten, beliefen sich 2024 auf
    durchschnittlich 644 Euro. Das entsprach allerdings nur 2 % der gesamten
    durchschnittlichen Schulden aller überschuldeten Personen in Höhe von 32 976
    Euro. Im Jahr 2019 hatte die Schuldenlast der beratenen Personen bei Online- und
    Versandhändlern im Durchschnitt 515 Euro betragen, die gesamten Schulden aller
    Personen in Beratung machten durchschnittlich 28 244 Euro aus.

    Hoher Anteil junger Menschen mit Schulden bei Onlinehändlern

    Besonders jüngere Überschuldete sind von offenen Verbindlichkeiten bei Online-
    und Versandhändlern betroffen. Im Jahr 2024 waren 40 % der beratenen 20- bis
    24-Jährigen bei Firmen dieser Branche verschuldet. Mit zunehmendem Alter nimmt
    der Anteil kontinuierlich ab: Während bei den 25- bis 34-Jährigen noch 37 %
    entsprechende Zahlungsrückstände aufwiesen, lag der Anteil bei den 55- bis
    64-Jährigen bei 23 %.

    Frauen in Beratung häufiger und höher bei Onlinehändlern verschuldet

    Überschuldete Frauen haben in der Regel häufiger und höhere Schulden bei Online-
    und Versandhändlern. So hatten im Jahr 2024 knapp 36 % der Frauen, die die Hilfe
    einer Schuldnerberatungsstelle in Anspruch nahmen, Zahlungsrückstände bei
    Online- und Versandhändlern. Bei den Männern betrug der Anteil 24 %. Auch die
    durchschnittliche Schuldenlast bei Online- und Versandhändlern lag bei Frauen
    (834 Euro) deutlich höher als bei Männern (463 Euro).

    Methodische Hinweise:

    Die Ergebnisse der Überschuldungsstatistik 2024 beruhen auf Angaben von 737 der
    insgesamt etwa 1 380 Schuldnerberatungsstellen in Deutschland zu rund 182 000
    beratenen Personen. Die Teilnahme an dieser Statistik ist sowohl für die
    Beratungsstellen als auch für die Ratsuchenden freiwillig. Die gemeldeten Daten
    werden anschließend auf die Grundgesamtheit aller durch
    Schuldnerberatungsstellen beratenen Personen hochgerechnet.

