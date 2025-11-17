29 % der Überschuldeten hatten 2024 Schulden bei Onlinehändlern / Überschuldete jüngere Menschen und Frauen sind anteilig stärker betroffen
WIESBADEN (ots) - Onlineshopping erfreut sich nicht nur zum Black Friday
zunehmender Beliebtheit. Für einige können die bequemen Bestell- und
Zahlungsmöglichkeiten im Internet jedoch auch zu finanziellen Schwierigkeiten
führen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, hatten 29 % der rund
577 400 Personen, die im Jahr 2024 Hilfe bei einer Schuldnerberatungsstelle
suchten, Schulden bei Online- und Versandhändlern. Der Anteil ist in den
vergangenen fünf Jahren um 2 Prozentpunkte gestiegen. Im Jahr 2019 hatte er noch
bei 27 % von insgesamt rund 582 100 beratenen Personen gelegen. Am häufigsten
waren die Überschuldeten 2024 bei sonstigen öffentlichen Gläubigern, zum
Beispiel den Sozialkassen, verschuldet (Anteil 57 %) sowie bei
Telekommunikationsunternehmen (48 %).
Die Verbindlichkeiten, die die überschuldeten Personen bei Gläubigern des
Online- und Versandhandels ausstehen hatten, beliefen sich 2024 auf
durchschnittlich 644 Euro. Das entsprach allerdings nur 2 % der gesamten
durchschnittlichen Schulden aller überschuldeten Personen in Höhe von 32 976
Euro. Im Jahr 2019 hatte die Schuldenlast der beratenen Personen bei Online- und
Versandhändlern im Durchschnitt 515 Euro betragen, die gesamten Schulden aller
Personen in Beratung machten durchschnittlich 28 244 Euro aus.
Hoher Anteil junger Menschen mit Schulden bei Onlinehändlern
Besonders jüngere Überschuldete sind von offenen Verbindlichkeiten bei Online-
und Versandhändlern betroffen. Im Jahr 2024 waren 40 % der beratenen 20- bis
24-Jährigen bei Firmen dieser Branche verschuldet. Mit zunehmendem Alter nimmt
der Anteil kontinuierlich ab: Während bei den 25- bis 34-Jährigen noch 37 %
entsprechende Zahlungsrückstände aufwiesen, lag der Anteil bei den 55- bis
64-Jährigen bei 23 %.
Frauen in Beratung häufiger und höher bei Onlinehändlern verschuldet
Überschuldete Frauen haben in der Regel häufiger und höhere Schulden bei Online-
und Versandhändlern. So hatten im Jahr 2024 knapp 36 % der Frauen, die die Hilfe
einer Schuldnerberatungsstelle in Anspruch nahmen, Zahlungsrückstände bei
Online- und Versandhändlern. Bei den Männern betrug der Anteil 24 %. Auch die
durchschnittliche Schuldenlast bei Online- und Versandhändlern lag bei Frauen
(834 Euro) deutlich höher als bei Männern (463 Euro).
Methodische Hinweise:
Die Ergebnisse der Überschuldungsstatistik 2024 beruhen auf Angaben von 737 der
insgesamt etwa 1 380 Schuldnerberatungsstellen in Deutschland zu rund 182 000
beratenen Personen. Die Teilnahme an dieser Statistik ist sowohl für die
Beratungsstellen als auch für die Ratsuchenden freiwillig. Die gemeldeten Daten
werden anschließend auf die Grundgesamtheit aller durch
Schuldnerberatungsstellen beratenen Personen hochgerechnet.
Weitere Informationen:
Detaillierte Daten und Zeitreihen zur Überschuldungsstatistik können über die
Tabellen 63511 in der Datenbank GENESIS-Online abgerufen werden.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Überschuldungsstatistik
Telefon: +49 611 75 3541
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6159523
OTS: Statistisches Bundesamt
