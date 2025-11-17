29 % der Überschuldeten hatten 2024 Schulden bei Onlinehändlern / Überschuldete jüngere Menschen und Frauen sind anteilig stärker betroffen

WIESBADEN (ots) - Onlineshopping erfreut sich nicht nur zum Black Friday

zunehmender Beliebtheit. Für einige können die bequemen Bestell- und

Zahlungsmöglichkeiten im Internet jedoch auch zu finanziellen Schwierigkeiten

führen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, hatten 29 % der rund

577 400 Personen, die im Jahr 2024 Hilfe bei einer Schuldnerberatungsstelle

suchten, Schulden bei Online- und Versandhändlern. Der Anteil ist in den

vergangenen fünf Jahren um 2 Prozentpunkte gestiegen. Im Jahr 2019 hatte er noch

bei 27 % von insgesamt rund 582 100 beratenen Personen gelegen. Am häufigsten

waren die Überschuldeten 2024 bei sonstigen öffentlichen Gläubigern, zum

Beispiel den Sozialkassen, verschuldet (Anteil 57 %) sowie bei

Telekommunikationsunternehmen (48 %).



Die Verbindlichkeiten, die die überschuldeten Personen bei Gläubigern des

Online- und Versandhandels ausstehen hatten, beliefen sich 2024 auf

durchschnittlich 644 Euro. Das entsprach allerdings nur 2 % der gesamten

durchschnittlichen Schulden aller überschuldeten Personen in Höhe von 32 976

Euro. Im Jahr 2019 hatte die Schuldenlast der beratenen Personen bei Online- und

Versandhändlern im Durchschnitt 515 Euro betragen, die gesamten Schulden aller

Personen in Beratung machten durchschnittlich 28 244 Euro aus.





Hoher Anteil junger Menschen mit Schulden bei Onlinehändlern



Besonders jüngere Überschuldete sind von offenen Verbindlichkeiten bei Online-

und Versandhändlern betroffen. Im Jahr 2024 waren 40 % der beratenen 20- bis

24-Jährigen bei Firmen dieser Branche verschuldet. Mit zunehmendem Alter nimmt

der Anteil kontinuierlich ab: Während bei den 25- bis 34-Jährigen noch 37 %

entsprechende Zahlungsrückstände aufwiesen, lag der Anteil bei den 55- bis

64-Jährigen bei 23 %.



Frauen in Beratung häufiger und höher bei Onlinehändlern verschuldet



Überschuldete Frauen haben in der Regel häufiger und höhere Schulden bei Online-

und Versandhändlern. So hatten im Jahr 2024 knapp 36 % der Frauen, die die Hilfe

einer Schuldnerberatungsstelle in Anspruch nahmen, Zahlungsrückstände bei

Online- und Versandhändlern. Bei den Männern betrug der Anteil 24 %. Auch die

durchschnittliche Schuldenlast bei Online- und Versandhändlern lag bei Frauen

(834 Euro) deutlich höher als bei Männern (463 Euro).



Methodische Hinweise:



Die Ergebnisse der Überschuldungsstatistik 2024 beruhen auf Angaben von 737 der

insgesamt etwa 1 380 Schuldnerberatungsstellen in Deutschland zu rund 182 000

beratenen Personen. Die Teilnahme an dieser Statistik ist sowohl für die

Beratungsstellen als auch für die Ratsuchenden freiwillig. Die gemeldeten Daten

werden anschließend auf die Grundgesamtheit aller durch

Schuldnerberatungsstellen beratenen Personen hochgerechnet.



