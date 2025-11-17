    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid

    Klimaschutz verliert immer mehr Rückhalt in der Gesellschaft - Gebäudesektor leidet

    Berlin (ots) - Die Akzeptanz der deutschen Bevölkerung für den Klimaschutz sinkt
    weiter. Besonders betroffen sind Maßnahmen im Gebäudebestand. Das zeigt eine
    aktuelle, repräsentative Umfrage im Auftrag des Bundesverbands energieeffiziente
    Gebäudehülle e.V. (BuVEG), die nun zum fünften Mal seit 2021 durchgeführt wurde.

    Immer mehr Menschen glauben nicht mehr daran, dass ehrgeiziger Klimaschutz
    notwendig ist: Erstmals geben mehr als 40% der Befragten an, dass in den
    Bereichen Verkehr, Industrie, Landwirtschaft, Energiewirtschaft und Gebäude noch
    Anstrengungen erforderlich sind. Gerade im Gebäudesektor klafft das Bewusstsein
    der Bevölkerung mit dem tatsächlichen Nachholbedarf weit auseinander: Nur 15,4%
    sehen hier noch Einsparpotenziale.

    Klimaneutraler Gebäudebestand: Klarheit führt zu Entideologisierung

    "Diese Entwicklung ist alarmierend. Was die Zukunftsfähigkeit des
    Gebäudebestands betrifft, wurde in den vergangenen Jahren leider sehr viel
    Porzellan zerschlagen", sagt Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des BuVEG.
    "Dabei würde eine ambitionierte Strategie für energetische Sanierungen nicht nur
    dem Klimaschutz helfen, sondern ist auch ein entscheidender Faktor für den Wert
    der Immobilien und schützt die Bewohner vor hohen Energiekosten. Mit ihrem neuen
    Vorstoß beim Gebäudeenergiegesetz hat die Bundesregierung nun die Chance, nicht
    nur für Klarheit und Planbarkeit zu sorgen, sondern auch die Gebäudepolitik zu
    entideologisieren."

    Einzelergebnisse:

    In welchen dieser Bereiche werden Ihrer Meinung nach bisher zu wenig
    CO2-Emissionen eingespart, um die Klimaschutzziele zu erreichen?

    1. In keinem dieser Bereiche: 42 %
    2. Verkehr: 28,5 %
    3. Industrie: 27,1 %
    4. Gebäude: 15,4 %
    5. Energiewirtschaft: 12,9 %
    6. Landwirtschaft: 12,7%

    Fazit: Das enorme Einsparpotenzial energieeffizienter Gebäude wird weiterhin
    stark unterschätzt. Rund 30% aller Gebäude befinden sich nach wie vor in den
    schlechtesten Energieeffizienzklassen; sie sind für 40% der gesamten
    CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Bereits zweimal wurden die
    Zwischenziele beim Einsparen verfehlt, die Sanierungsquote liegt mit 0,7% pro
    Jahr weit unter den erforderlichen 2%.

    Die repräsentative Umfrage wurde vom 3.-5.11.2025 unter 5.000 Personen ab 18
    Jahren vom Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag des BuVEG durchgeführt.
    Die Ergebnisgrafik ist hier
    (https://buveg.de/wp-content/uploads/2025/11/BuVEG_Civey_2025_und_2021-2024.pdf)
    abrufbar.

    Hier finden Sie die Ergebnissen aus den Jahren 2021 (https://buveg.de/pressemeld
    ungen/deutsche-unterschaetzen-massiv-co2-einsparpotenziale-von-gebaeuden/) ,
    2022 (https://buveg.de/pressemeldungen/umfrage-einsparpotenzial-gebaeudesektor-v
    on-bevoelkerung-stark-unterschaetzt/) , 2023 (https://buveg.de/pressemeldungen/u
    mfrage-bevoelkerung-verliert-zunehmend-interesse-am-klimaschutz/) und 2024 (http
    s://buveg.de/pressemeldungen/umfrage-bevoelkerung-erteilt-klimaschutz-absage/) .

    Zum BuVEG:

    Der BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle repräsentiert alle an
    der Gebäudehülle beteiligten Gewerke. Dazu gehören Hersteller von Steinen,
    Fenstern, Türen, Fassaden, Putzsystemen und Dämmstoffen. Die effiziente
    Gebäudehülle ist für das Erreichen der Klimaschutzziele unabdingbar und spielt
    ebenso beim Werterhalt einer Immobilie als auch für Komfort und Gesundheit eine
    wichtige Rolle.

    Pressekontakt:

    Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V.
    mailto:presse@buveg.de
    T. 030 - 310 110 90
    Friedrichstrasse 95 (PB138)
    10117 Berlin

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129349/6159525
    OTS: BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle




