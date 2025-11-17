Klimaschutz verliert immer mehr Rückhalt in der Gesellschaft - Gebäudesektor leidet

Berlin (ots) - Die Akzeptanz der deutschen Bevölkerung für den Klimaschutz sinkt

weiter. Besonders betroffen sind Maßnahmen im Gebäudebestand. Das zeigt eine

aktuelle, repräsentative Umfrage im Auftrag des Bundesverbands energieeffiziente

Gebäudehülle e.V. (BuVEG), die nun zum fünften Mal seit 2021 durchgeführt wurde.



Immer mehr Menschen glauben nicht mehr daran, dass ehrgeiziger Klimaschutz

notwendig ist: Erstmals geben mehr als 40% der Befragten an, dass in den

Bereichen Verkehr, Industrie, Landwirtschaft, Energiewirtschaft und Gebäude noch

Anstrengungen erforderlich sind. Gerade im Gebäudesektor klafft das Bewusstsein

der Bevölkerung mit dem tatsächlichen Nachholbedarf weit auseinander: Nur 15,4%

sehen hier noch Einsparpotenziale.









"Diese Entwicklung ist alarmierend. Was die Zukunftsfähigkeit des

Gebäudebestands betrifft, wurde in den vergangenen Jahren leider sehr viel

Porzellan zerschlagen", sagt Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des BuVEG.

"Dabei würde eine ambitionierte Strategie für energetische Sanierungen nicht nur

dem Klimaschutz helfen, sondern ist auch ein entscheidender Faktor für den Wert

der

Vorstoß beim Gebäudeenergiegesetz hat die Bundesregierung nun die Chance, nicht

nur für Klarheit und Planbarkeit zu sorgen, sondern auch die Gebäudepolitik zu

entideologisieren."



Einzelergebnisse:



In welchen dieser Bereiche werden Ihrer Meinung nach bisher zu wenig

CO2-Emissionen eingespart, um die Klimaschutzziele zu erreichen?



1. In keinem dieser Bereiche: 42 %

2. Verkehr: 28,5 %

3. Industrie: 27,1 %

4. Gebäude: 15,4 %

5. Energiewirtschaft: 12,9 %

6. Landwirtschaft: 12,7%



Fazit: Das enorme Einsparpotenzial energieeffizienter Gebäude wird weiterhin

stark unterschätzt. Rund 30% aller Gebäude befinden sich nach wie vor in den

schlechtesten Energieeffizienzklassen; sie sind für 40% der gesamten

CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Bereits zweimal wurden die

Zwischenziele beim Einsparen verfehlt, die Sanierungsquote liegt mit 0,7% pro

Jahr weit unter den erforderlichen 2%.



Die repräsentative Umfrage wurde vom 3.-5.11.2025 unter 5.000 Personen ab 18

Jahren vom Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag des BuVEG durchgeführt.

Die Ergebnisgrafik ist hier

(https://buveg.de/wp-content/uploads/2025/11/BuVEG_Civey_2025_und_2021-2024.pdf)

abrufbar.



Hier finden Sie die Ergebnissen aus den Jahren 2021 (https://buveg.de/pressemeld

ungen/deutsche-unterschaetzen-massiv-co2-einsparpotenziale-von-gebaeuden/) ,

2022 (https://buveg.de/pressemeldungen/umfrage-einsparpotenzial-gebaeudesektor-v

on-bevoelkerung-stark-unterschaetzt/) , 2023 (https://buveg.de/pressemeldungen/u

mfrage-bevoelkerung-verliert-zunehmend-interesse-am-klimaschutz/) und 2024 (http

s://buveg.de/pressemeldungen/umfrage-bevoelkerung-erteilt-klimaschutz-absage/) .



Zum BuVEG:



Der BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle repräsentiert alle an

der Gebäudehülle beteiligten Gewerke. Dazu gehören Hersteller von Steinen,

Fenstern, Türen, Fassaden, Putzsystemen und Dämmstoffen. Die effiziente

Gebäudehülle ist für das Erreichen der Klimaschutzziele unabdingbar und spielt

ebenso beim Werterhalt einer Immobilie als auch für Komfort und Gesundheit eine

wichtige Rolle.



Pressekontakt:



Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V.

mailto:presse@buveg.de

T. 030 - 310 110 90

Friedrichstrasse 95 (PB138)

10117 Berlin



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129349/6159525

OTS: BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle







Klimaneutraler Gebäudebestand: Klarheit führt zu Entideologisierung"Diese Entwicklung ist alarmierend. Was die Zukunftsfähigkeit desGebäudebestands betrifft, wurde in den vergangenen Jahren leider sehr vielPorzellan zerschlagen", sagt Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des BuVEG."Dabei würde eine ambitionierte Strategie für energetische Sanierungen nicht nurdem Klimaschutz helfen, sondern ist auch ein entscheidender Faktor für den Wertder Immobilien und schützt die Bewohner vor hohen Energiekosten. Mit ihrem neuenVorstoß beim Gebäudeenergiegesetz hat die Bundesregierung nun die Chance, nichtnur für Klarheit und Planbarkeit zu sorgen, sondern auch die Gebäudepolitik zuentideologisieren."Einzelergebnisse:In welchen dieser Bereiche werden Ihrer Meinung nach bisher zu wenigCO2-Emissionen eingespart, um die Klimaschutzziele zu erreichen?1. In keinem dieser Bereiche: 42 %2. Verkehr: 28,5 %3. Industrie: 27,1 %4. Gebäude: 15,4 %5. Energiewirtschaft: 12,9 %6. Landwirtschaft: 12,7%Fazit: Das enorme Einsparpotenzial energieeffizienter Gebäude wird weiterhinstark unterschätzt. Rund 30% aller Gebäude befinden sich nach wie vor in denschlechtesten Energieeffizienzklassen; sie sind für 40% der gesamtenCO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Bereits zweimal wurden dieZwischenziele beim Einsparen verfehlt, die Sanierungsquote liegt mit 0,7% proJahr weit unter den erforderlichen 2%.Die repräsentative Umfrage wurde vom 3.-5.11.2025 unter 5.000 Personen ab 18Jahren vom Meinungsforschungsinstitut Civey im Auftrag des BuVEG durchgeführt.Die Ergebnisgrafik ist hier(https://buveg.de/wp-content/uploads/2025/11/BuVEG_Civey_2025_und_2021-2024.pdf)abrufbar.Hier finden Sie die Ergebnissen aus den Jahren 2021 (https://buveg.de/pressemeldungen/deutsche-unterschaetzen-massiv-co2-einsparpotenziale-von-gebaeuden/) ,2022 (https://buveg.de/pressemeldungen/umfrage-einsparpotenzial-gebaeudesektor-von-bevoelkerung-stark-unterschaetzt/) , 2023 (https://buveg.de/pressemeldungen/umfrage-bevoelkerung-verliert-zunehmend-interesse-am-klimaschutz/) und 2024 (https://buveg.de/pressemeldungen/umfrage-bevoelkerung-erteilt-klimaschutz-absage/) .Zum BuVEG:Der BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle repräsentiert alle ander Gebäudehülle beteiligten Gewerke. Dazu gehören Hersteller von Steinen,Fenstern, Türen, Fassaden, Putzsystemen und Dämmstoffen. Die effizienteGebäudehülle ist für das Erreichen der Klimaschutzziele unabdingbar und spieltebenso beim Werterhalt einer Immobilie als auch für Komfort und Gesundheit einewichtige Rolle.Pressekontakt:Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle e.V.mailto:presse@buveg.deT. 030 - 310 110 90Friedrichstrasse 95 (PB138)10117 BerlinWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/129349/6159525OTS: BuVEG - Bundesverband energieeffiziente Gebäudehülle