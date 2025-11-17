    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft
    Microsoft ernennt Sulava von The Digital Neighborhood zum globalen Partner des Jahres für Copilot und KI-Agentenhborhood's Sulava zum globalen Partner des Jahres für Copilot und KI-Agenten

    AMSTERDAM, 16. November 2025 /PRNewswire/ -- Microsoft hat Sulava, einen Pionier im Bereich KI und Copilot innerhalb von The Digital Neighborhood, zum Gewinner des „2025 Global Copilot and AI Agent Partner of the Year Award" gekürt.

    „KI ist zum neuen Betriebssystem für Innovation und Leistung in der Wirtschaft geworden, und unsere mehr als 2.400 Kunden beweisen, was möglich ist, wenn sie zielgerichtet eingesetzt wird. Mit unserer Gemeinschaft von 1.500 Beratern und Ingenieuren gestalten wir die Arbeitsweise neu, sodass Erkenntnisse sofort verfügbar sind, die Zusammenarbeit reibungslos verläuft und kontinuierlich Wert geschaffen wird. Unsere enge Zusammenarbeit mit Microsoft steht im Mittelpunkt dieser Transformation. Diese Auszeichnung von Microsoft würdigt, wie diese Partnerschaft echte Veränderungen bewirkt und nicht nur Experimente sind", sagte Jean-Yves Charlier, CEO von The Digital Neighborhood.

    The Digital Neighborhood Logo

     

    Für viele Unternehmen ist KI über Pilotprojekte und Produktivitätssteigerungen hinaus zu einem Wettbewerbsvorteil geworden. Die Unternehmen, die sich durchsetzen, sind diejenigen, die KI in ihre täglichen Entscheidungen und Arbeitsabläufe integrieren, nicht als Werkzeug, sondern als Teammitglied. Die Arbeit von The Digital Neighborhood mit Microsoft Copilot und KI-Agenten zeigt, wie dieser Wandel in der Praxis aussieht: schnellere Kundeneinblicke, präzisere Strategieumsetzung und messbare Renditen aus Technologieinvestitionen.

    Der Microsoft Partner of the Year zeichnet Microsoft-Partner aus, die im vergangenen Jahr herausragende Microsoft Cloud-Anwendungen, -Dienste, -Geräte und KI-Innovationen entwickelt und bereitgestellt haben. Die Preisträger wurden aus mehr als 4.600 Nominierungen aus über 100 Ländern ausgewählt. Das in Finnland ansässige Unternehmen Sulava von The Digital Neighborhood wurde für seine herausragenden globalen Lösungen und Services im Bereich Copilot- und KI-Agent-Innovationen ausgezeichnet. In dieser Kategorie werden Partner gewürdigt, die durch skalierbare Copilot-Workflows und KI-gestützte Intelligenz die geschäftlichen Auswirkungen neu definieren und messbaren Mehrwert auf Unternehmensebene liefern.

