Microsoft ernennt Sulava von The Digital Neighborhood zum globalen Partner des Jahres für Copilot und KI-Agentenhborhood's Sulava zum globalen Partner des Jahres für Copilot und KI-Agenten

AMSTERDAM, 16. November 2025 /PRNewswire/ -- Microsoft hat Sulava, einen Pionier im Bereich KI und Copilot innerhalb von The Digital Neighborhood, zum Gewinner des „2025 Global Copilot and AI Agent Partner of the Year Award" gekürt.

„KI ist zum neuen Betriebssystem für Innovation und Leistung in der Wirtschaft geworden, und unsere mehr als 2.400 Kunden beweisen, was möglich ist, wenn sie zielgerichtet eingesetzt wird. Mit unserer Gemeinschaft von 1.500 Beratern und Ingenieuren gestalten wir die Arbeitsweise neu, sodass Erkenntnisse sofort verfügbar sind, die Zusammenarbeit reibungslos verläuft und kontinuierlich Wert geschaffen wird. Unsere enge Zusammenarbeit mit Microsoft steht im Mittelpunkt dieser Transformation. Diese Auszeichnung von Microsoft würdigt, wie diese Partnerschaft echte Veränderungen bewirkt und nicht nur Experimente sind", sagte Jean-Yves Charlier, CEO von The Digital Neighborhood.