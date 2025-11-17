Lehrlinge übernahmen das Hotel Sacher Salzburg für 24 Stunden

Salzburg (ots) - Sacher-Lehrlinge zeigten Managementkompetenz,

Eigenverantwortung und die Stärken einer Lehre im Tourismus



Am 15. November 2025 stand das Hotel Sacher Salzburg ganz im Zeichen der

nächsten Generation. Für einen ganzen Tag übernahmen 19 Lehrlinge das

traditionsreiche und familiengeführte 5-Sterne-Superior Hotel Sacher Salzburg

und leiteten eigenständig alle operativen Abteilungen, von der Hoteldirektion

bis zur Küche. Mit Begeisterung, Eigenverantwortung und echter

Sacher-Gastfreundschaft zeigten sie, wie spannend und verantwortungsvoll eine

Lehre im Tourismus sein kann. Dieses Vorzeigeprojekt ist ein klares Zeichen für

Vertrauen und Wertschätzung. Zugleich ermöglichte der Perspektivenwechsel Sacher

wertvolle Einblicke und direktes Feedback der Lehrlinge, die zur

Weiterentwicklung des Hotels beitragen.



Hoteldirektorin Angélique Weinberger erzählt begeistert: "Unsere Lehrlinge sind

die wichtigste Innovationskraft für die Zukunft des Hotel Sacher. Sie haben

gezeigt, dass eine Karriere in der Hotellerie Leidenschaft, Mut und

Eigenverantwortung vereint und gestalten das Unternehmen aktiv mit. Darauf sind

wir unglaublich stolz."





"Aus einer mutigen Idee wurde ein reales Projekt, bei dem wir zeigen konnten,

wie vielseitig und cool eine Lehre im Hotel Sacher ist. Vielen Dank an die

Geschäftsführung und Hoteldirektion für das Vertrauen", sagen Katharina Aichhorn

und Elena Jenisch, Lehrlinge im Hotel Sacher Salzburg und Hoteldirektorinnen für

24 Stunden.



10 % von Sacher, 100 % Zukunft



Rund 10 % der Belegschaft des Hotel Sacher Salzburg sind Lehrlinge und stehen

gleichzeitig für 100 % Zukunft. Als Familienunternehmen legt Sacher besonderen

Wert auf die Lehrlingsausbildung und investiert gezielt in die Förderung der

Fachkräfte von morgen. Unter dem Motto "Next Generation" führten die Lehrlinge

sämtliche Abteilungen selbstständig, von Reservierung über Gästeerlebnis,

Service und Küche bis zum Housekeeping. Das vollständig von den Lehrlingen

geplante und umgesetzte Projekt ist ein starkes Zeichen für Eigeninitiative,

Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist. Das Projekt wurde von Küchenchef

Michael Gahleitner und F&B-Direktor Rogier Hartman geleitet, die dabei eine

wichtige Mentorenrolle im Team übernahmen.



Empfang im Wintergarten mit jungen Gastgeber:innen



Das Highlight war der Empfang im Wintergarten, bei dem die Lehrlinge ihr Projekt

der Presse und externen Besucher:innen vorstellten. Zum Auftakt bekamen die

Lehrlinge symbolisch die Schlüssel der Abteilungen und übernahmen für 24 Stunden

den operativen Hotelbetrieb. Begleitet von Canapés und Drinks aus der

Lehrlingsküche präsentierten die jungen Talente ihre Aufgaben und ihr Können.

Eine ganztägige Ausstellung mit Fotos, Videos und Storyboards machte den

kreativen Prozess sichtbar.



Über Sacher



Luxus, magische Momente und kulinarischer Genuss - Sacher zählt mit seinen zwei

Hotels in Wien und Salzburg und dem Alpin Resort Sacher in Seefeld-Tirol,

Kaffeehäusern in Wien, Salzburg, Parndorf und Triest sowie der Original

Sacher-Torte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt. 1832 kreierte Franz

Sacher die Original Sacher-Torte und begann damit ein Stück österreichische

Kulturgeschichte. Heute begeistern die Sacher Hotels unter der liebevollen Obhut

der Familien Winkler und Gürtler täglich Besucher aus aller Welt und gehören den

"Leading Hotels of the World" an.



