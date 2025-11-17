"Next Generation"
Lehrlinge übernahmen das Hotel Sacher Salzburg für 24 Stunden
Salzburg (ots) - Sacher-Lehrlinge zeigten Managementkompetenz,
Eigenverantwortung und die Stärken einer Lehre im Tourismus
Am 15. November 2025 stand das Hotel Sacher Salzburg ganz im Zeichen der
nächsten Generation. Für einen ganzen Tag übernahmen 19 Lehrlinge das
traditionsreiche und familiengeführte 5-Sterne-Superior Hotel Sacher Salzburg
und leiteten eigenständig alle operativen Abteilungen, von der Hoteldirektion
bis zur Küche. Mit Begeisterung, Eigenverantwortung und echter
Sacher-Gastfreundschaft zeigten sie, wie spannend und verantwortungsvoll eine
Lehre im Tourismus sein kann. Dieses Vorzeigeprojekt ist ein klares Zeichen für
Vertrauen und Wertschätzung. Zugleich ermöglichte der Perspektivenwechsel Sacher
wertvolle Einblicke und direktes Feedback der Lehrlinge, die zur
Weiterentwicklung des Hotels beitragen.
Hoteldirektorin Angélique Weinberger erzählt begeistert: "Unsere Lehrlinge sind
die wichtigste Innovationskraft für die Zukunft des Hotel Sacher. Sie haben
gezeigt, dass eine Karriere in der Hotellerie Leidenschaft, Mut und
Eigenverantwortung vereint und gestalten das Unternehmen aktiv mit. Darauf sind
wir unglaublich stolz."
Eigenverantwortung und die Stärken einer Lehre im Tourismus
Am 15. November 2025 stand das Hotel Sacher Salzburg ganz im Zeichen der
nächsten Generation. Für einen ganzen Tag übernahmen 19 Lehrlinge das
traditionsreiche und familiengeführte 5-Sterne-Superior Hotel Sacher Salzburg
und leiteten eigenständig alle operativen Abteilungen, von der Hoteldirektion
bis zur Küche. Mit Begeisterung, Eigenverantwortung und echter
Sacher-Gastfreundschaft zeigten sie, wie spannend und verantwortungsvoll eine
Lehre im Tourismus sein kann. Dieses Vorzeigeprojekt ist ein klares Zeichen für
Vertrauen und Wertschätzung. Zugleich ermöglichte der Perspektivenwechsel Sacher
wertvolle Einblicke und direktes Feedback der Lehrlinge, die zur
Weiterentwicklung des Hotels beitragen.
Hoteldirektorin Angélique Weinberger erzählt begeistert: "Unsere Lehrlinge sind
die wichtigste Innovationskraft für die Zukunft des Hotel Sacher. Sie haben
gezeigt, dass eine Karriere in der Hotellerie Leidenschaft, Mut und
Eigenverantwortung vereint und gestalten das Unternehmen aktiv mit. Darauf sind
wir unglaublich stolz."
"Aus einer mutigen Idee wurde ein reales Projekt, bei dem wir zeigen konnten,
wie vielseitig und cool eine Lehre im Hotel Sacher ist. Vielen Dank an die
Geschäftsführung und Hoteldirektion für das Vertrauen", sagen Katharina Aichhorn
und Elena Jenisch, Lehrlinge im Hotel Sacher Salzburg und Hoteldirektorinnen für
24 Stunden.
10 % von Sacher, 100 % Zukunft
Rund 10 % der Belegschaft des Hotel Sacher Salzburg sind Lehrlinge und stehen
gleichzeitig für 100 % Zukunft. Als Familienunternehmen legt Sacher besonderen
Wert auf die Lehrlingsausbildung und investiert gezielt in die Förderung der
Fachkräfte von morgen. Unter dem Motto "Next Generation" führten die Lehrlinge
sämtliche Abteilungen selbstständig, von Reservierung über Gästeerlebnis,
Service und Küche bis zum Housekeeping. Das vollständig von den Lehrlingen
geplante und umgesetzte Projekt ist ein starkes Zeichen für Eigeninitiative,
Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist. Das Projekt wurde von Küchenchef
Michael Gahleitner und F&B-Direktor Rogier Hartman geleitet, die dabei eine
wichtige Mentorenrolle im Team übernahmen.
Empfang im Wintergarten mit jungen Gastgeber:innen
Das Highlight war der Empfang im Wintergarten, bei dem die Lehrlinge ihr Projekt
der Presse und externen Besucher:innen vorstellten. Zum Auftakt bekamen die
Lehrlinge symbolisch die Schlüssel der Abteilungen und übernahmen für 24 Stunden
den operativen Hotelbetrieb. Begleitet von Canapés und Drinks aus der
Lehrlingsküche präsentierten die jungen Talente ihre Aufgaben und ihr Können.
Eine ganztägige Ausstellung mit Fotos, Videos und Storyboards machte den
kreativen Prozess sichtbar.
Über Sacher
Luxus, magische Momente und kulinarischer Genuss - Sacher zählt mit seinen zwei
Hotels in Wien und Salzburg und dem Alpin Resort Sacher in Seefeld-Tirol,
Kaffeehäusern in Wien, Salzburg, Parndorf und Triest sowie der Original
Sacher-Torte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt. 1832 kreierte Franz
Sacher die Original Sacher-Torte und begann damit ein Stück österreichische
Kulturgeschichte. Heute begeistern die Sacher Hotels unter der liebevollen Obhut
der Familien Winkler und Gürtler täglich Besucher aus aller Welt und gehören den
"Leading Hotels of the World" an.
Pressekontakt:
Sacher Communications
Telefon: +43 1 51456 1276
E-Mail: mailto:communications@sacher.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/157326/6159534
OTS: Sacher Hotels Betriebs Gesellschaft m.b.H.
wie vielseitig und cool eine Lehre im Hotel Sacher ist. Vielen Dank an die
Geschäftsführung und Hoteldirektion für das Vertrauen", sagen Katharina Aichhorn
und Elena Jenisch, Lehrlinge im Hotel Sacher Salzburg und Hoteldirektorinnen für
24 Stunden.
10 % von Sacher, 100 % Zukunft
Rund 10 % der Belegschaft des Hotel Sacher Salzburg sind Lehrlinge und stehen
gleichzeitig für 100 % Zukunft. Als Familienunternehmen legt Sacher besonderen
Wert auf die Lehrlingsausbildung und investiert gezielt in die Förderung der
Fachkräfte von morgen. Unter dem Motto "Next Generation" führten die Lehrlinge
sämtliche Abteilungen selbstständig, von Reservierung über Gästeerlebnis,
Service und Küche bis zum Housekeeping. Das vollständig von den Lehrlingen
geplante und umgesetzte Projekt ist ein starkes Zeichen für Eigeninitiative,
Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist. Das Projekt wurde von Küchenchef
Michael Gahleitner und F&B-Direktor Rogier Hartman geleitet, die dabei eine
wichtige Mentorenrolle im Team übernahmen.
Empfang im Wintergarten mit jungen Gastgeber:innen
Das Highlight war der Empfang im Wintergarten, bei dem die Lehrlinge ihr Projekt
der Presse und externen Besucher:innen vorstellten. Zum Auftakt bekamen die
Lehrlinge symbolisch die Schlüssel der Abteilungen und übernahmen für 24 Stunden
den operativen Hotelbetrieb. Begleitet von Canapés und Drinks aus der
Lehrlingsküche präsentierten die jungen Talente ihre Aufgaben und ihr Können.
Eine ganztägige Ausstellung mit Fotos, Videos und Storyboards machte den
kreativen Prozess sichtbar.
Über Sacher
Luxus, magische Momente und kulinarischer Genuss - Sacher zählt mit seinen zwei
Hotels in Wien und Salzburg und dem Alpin Resort Sacher in Seefeld-Tirol,
Kaffeehäusern in Wien, Salzburg, Parndorf und Triest sowie der Original
Sacher-Torte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt. 1832 kreierte Franz
Sacher die Original Sacher-Torte und begann damit ein Stück österreichische
Kulturgeschichte. Heute begeistern die Sacher Hotels unter der liebevollen Obhut
der Familien Winkler und Gürtler täglich Besucher aus aller Welt und gehören den
"Leading Hotels of the World" an.
Pressekontakt:
Sacher Communications
Telefon: +43 1 51456 1276
E-Mail: mailto:communications@sacher.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/157326/6159534
OTS: Sacher Hotels Betriebs Gesellschaft m.b.H.
Autor folgen