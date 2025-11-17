    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Lehrlinge übernahmen das Hotel Sacher Salzburg für 24 Stunden

    Salzburg (ots) - Sacher-Lehrlinge zeigten Managementkompetenz,
    Eigenverantwortung und die Stärken einer Lehre im Tourismus

    Am 15. November 2025 stand das Hotel Sacher Salzburg ganz im Zeichen der
    nächsten Generation. Für einen ganzen Tag übernahmen 19 Lehrlinge das
    traditionsreiche und familiengeführte 5-Sterne-Superior Hotel Sacher Salzburg
    und leiteten eigenständig alle operativen Abteilungen, von der Hoteldirektion
    bis zur Küche. Mit Begeisterung, Eigenverantwortung und echter
    Sacher-Gastfreundschaft zeigten sie, wie spannend und verantwortungsvoll eine
    Lehre im Tourismus sein kann. Dieses Vorzeigeprojekt ist ein klares Zeichen für
    Vertrauen und Wertschätzung. Zugleich ermöglichte der Perspektivenwechsel Sacher
    wertvolle Einblicke und direktes Feedback der Lehrlinge, die zur
    Weiterentwicklung des Hotels beitragen.

    Hoteldirektorin Angélique Weinberger erzählt begeistert: "Unsere Lehrlinge sind
    die wichtigste Innovationskraft für die Zukunft des Hotel Sacher. Sie haben
    gezeigt, dass eine Karriere in der Hotellerie Leidenschaft, Mut und
    Eigenverantwortung vereint und gestalten das Unternehmen aktiv mit. Darauf sind
    wir unglaublich stolz."

    "Aus einer mutigen Idee wurde ein reales Projekt, bei dem wir zeigen konnten,
    wie vielseitig und cool eine Lehre im Hotel Sacher ist. Vielen Dank an die
    Geschäftsführung und Hoteldirektion für das Vertrauen", sagen Katharina Aichhorn
    und Elena Jenisch, Lehrlinge im Hotel Sacher Salzburg und Hoteldirektorinnen für
    24 Stunden.

    10 % von Sacher, 100 % Zukunft

    Rund 10 % der Belegschaft des Hotel Sacher Salzburg sind Lehrlinge und stehen
    gleichzeitig für 100 % Zukunft. Als Familienunternehmen legt Sacher besonderen
    Wert auf die Lehrlingsausbildung und investiert gezielt in die Förderung der
    Fachkräfte von morgen. Unter dem Motto "Next Generation" führten die Lehrlinge
    sämtliche Abteilungen selbstständig, von Reservierung über Gästeerlebnis,
    Service und Küche bis zum Housekeeping. Das vollständig von den Lehrlingen
    geplante und umgesetzte Projekt ist ein starkes Zeichen für Eigeninitiative,
    Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist. Das Projekt wurde von Küchenchef
    Michael Gahleitner und F&B-Direktor Rogier Hartman geleitet, die dabei eine
    wichtige Mentorenrolle im Team übernahmen.

    Empfang im Wintergarten mit jungen Gastgeber:innen

    Das Highlight war der Empfang im Wintergarten, bei dem die Lehrlinge ihr Projekt
    der Presse und externen Besucher:innen vorstellten. Zum Auftakt bekamen die
    Lehrlinge symbolisch die Schlüssel der Abteilungen und übernahmen für 24 Stunden
    den operativen Hotelbetrieb. Begleitet von Canapés und Drinks aus der
    Lehrlingsküche präsentierten die jungen Talente ihre Aufgaben und ihr Können.
    Eine ganztägige Ausstellung mit Fotos, Videos und Storyboards machte den
    kreativen Prozess sichtbar.

    Über Sacher

    Luxus, magische Momente und kulinarischer Genuss - Sacher zählt mit seinen zwei
    Hotels in Wien und Salzburg und dem Alpin Resort Sacher in Seefeld-Tirol,
    Kaffeehäusern in Wien, Salzburg, Parndorf und Triest sowie der Original
    Sacher-Torte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt. 1832 kreierte Franz
    Sacher die Original Sacher-Torte und begann damit ein Stück österreichische
    Kulturgeschichte. Heute begeistern die Sacher Hotels unter der liebevollen Obhut
    der Familien Winkler und Gürtler täglich Besucher aus aller Welt und gehören den
    "Leading Hotels of the World" an.

