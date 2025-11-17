MetalSource Mining gibt Abschluss eines Bohrvertrags bekannt

Vancouver, British Columbia - 17. November 2025 / IRW-Press / MetalSource Mining Corp. (CSE: MSM) (FWB: E9Z) (OTCQB: SFRIF) („MetalSource“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Bohrvertrag mit der Firma Boart Longyear unterzeichnet hat. Die Firma wird ihre Mannschaft in der ersten Dezemberwoche zu den beiden Vorzeigeprojekten des Unternehmens in North Carolina – Silver Hill und Byrd Pilot – entsenden.

Vereinbarungsgemäß wird Boart Longyear Kernbohrungen mit einem Gesamtvolumen von mindestens 2.000 Metern in Zielzonen hoher Priorität absolvieren, die anhand von Kartierungen, Probenahmen, geophysikalischen Untersuchungen und Auswertung historischer Arbeiten ermittelt werden.

Joe Cullen, CEO von MetalSource Mining, erklärt:

„Dass wir Boart Longyear für unser erstes Bohrprogramm gewinnen konnten, ist ein wichtiger Meilenstein für MetalSource. Mit ihrer Erfahrung und fachlichen Kompetenz ist die Firma die Idealbesetzung für dieses Projekt. Wir freuen uns schon sehr auf den Beginn der Sondierung dieser vorrangigen Ziele und werden unsere Aktionäre umgehend über die nächsten Schritte informieren, sobald die Bohrmannschaften vor Ort eintreffen und die Bohrarbeiten in Angriff genommen werden können.“

Projekt Silver Hill

Das Konzessionsgebiet befindet sich im Bereich des Carolina-Terrans, eines Krustenblocks aus vulkanoklastischem und vulkanisch-sedimentärem Gestein, der überwiegend aus dem Neoproterozoikum und dem Kambrium stammt. Es wird vermutet, dass dieses Terran ein Ausläufer des Avalon-Terrans ist. Das Konzessionsgebiet umfasst 1.128 Acres und liegt im Davidson County im US-Bundesstaat North Carolina. Als erster bedeutender Fund und erster Silberproduktionsbetrieb auf dem amerikanischen Kontinent punktet das Projekt mit einer umfangreichen Bohrlochdatenbank, untertägigen Kartierungen, historischen Abraumhalden und untertägig gewonnenen Splitterproben, die zusammen den historischen Datensatz bilden. Die Mineralisierung erstreckt sich nach aktuellen Erkenntnissen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 550 m und formiert sich als steil abfallende Aneinanderreihung von Mineralisierungslinsen, die in mehreren Richtungen offen sind. Diese historischen Aufzeichnungen werden durch aktuelle Probenahmen an der Oberfläche bestätigt (z. B. SH25-003 mit 444 g/t Ag, 17,7 g/t Au, 8,61 % Pb und 0,507 % Zn).