    Videoausblick

    Fed mit Notfall-Sitzung, Bitcoin verliert Gewinn des Jahres!

    Bitcoin fiel gestern Abend unter die Marke von 93.000 Dollar und hat damit den gesamten Jahresgewinn wieder abgegeben, hat sich inzwischen aber wieder etwas erholt.

    Die Fed hat am Freitag eine Not-Sitzung abgehalten, offenkundig weil es dringende Liquiditätsprobleme gibt - und die rückläufige Liquidität ist auch ein Belastungsfaktor für Bitcoin! Bitcoin fiel gestern Abend unter die Marke von 93.000 Dollar und hat damit den gesamten Jahresgewinn wieder abgegeben, hat sich inzwischen aber wieder etwas erholt. Schüttet die Fed insgeheim Liquidität ins System? Das werden wir wohl erst später erfahren - das Ende der Bilanzreduzierung ist jedenfalls kein Zufall, gleichzeitig wollen viele Fed-Mitglieder aber erst einmal die Zinsen nicht weiter senken. Unterdessen geraten die US-Kreditmärkte unter Druck, die Risikoprämien für KI-Finanzierungsvehikel steigen massiv..

    Hinweise aus Video:

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. Bitcoin löscht Jahresgewinne aus – die Gründe des Absturzes

    3. Privatanleger nervös: Warum die Aktienmärkte zu kippen drohen

     

    Das Video "Fed mit Notfall-Sitzung, Bitcoin verliert Gewinn des Jahres! " sehen Sie hier..



    Markus Fugmann
