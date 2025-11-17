Fed mit Notfall-Sitzung, Bitcoin verliert Gewinn des Jahres!

Die Fed hat am Freitag eine Not-Sitzung abgehalten, offenkundig weil es dringende Liquiditätsprobleme gibt - und die rückläufige Liquidität ist auch ein Belastungsfaktor für Bitcoin! Bitcoin fiel gestern Abend unter die Marke von 93.000 Dollar und hat damit den gesamten Jahresgewinn wieder abgegeben, hat sich inzwischen aber wieder etwas erholt. Schüttet die Fed insgeheim Liquidität ins System? Das werden wir wohl erst später erfahren - das Ende der Bilanzreduzierung ist jedenfalls kein Zufall, gleichzeitig wollen viele Fed-Mitglieder aber erst einmal die Zinsen nicht weiter senken. Unterdessen geraten die US-Kreditmärkte unter Druck, die Risikoprämien für KI-Finanzierungsvehikel steigen massiv..

