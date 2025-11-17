    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFormycon AktievorwärtsNachrichten zu Formycon

    Formycon stark erholt - Hoffnung auf Dupixent-Biosimilar

    • Formycon-Aktien steigen um 8,4% auf 22,50 Euro.
    • Erfolgreiche Entwicklung eines Biosimilars für Dupixent.
    • Klinische Entwicklung kann nun starten, Patentschutz bis 2031.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: mehr Details, Analyst zu Quartalszahlen)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die erfolgreiche präklinische Entwicklung eines Biosimilars für das Milliardenmedikament Dupixent von Sanofi hat die Aktien von Formycon am Montag beflügelt. Ihr Kurs schnellte um 8,4 Prozent auf 22,50 Euro nach oben.

    Damit nahmen die Papiere ihren Erholungsversuch wieder auf, nachdem sie Anfang November auf ein Tief seit 2020 gefallen waren. 2025 notierten sie immer noch rund 58 Prozent im Minus. Der Hauptgrund: Das Unternehmen hatte im Februar mit Abschreibungen auf das Portfolio die Investoren verschreckt.

    Den jüngsten Erholungsversuch hatten dann die vergangene Woche veröffentlichten Resultate des dritten Quartals erst einmal beendet. Die hätten gezeigt, dass - wie zuvor angenommen - die Erreichung der Jahresziele stark vom Schlussquartal abhänge, hatte Natalia Webster vom Analysehaus RBC erklärt.

    Zum Wochenstart gab es aus Sicht von Investoren nun aber erst einmal positive Nachrichten. Mit dem Abschluss des sogenannten "Technical Proof of Similarity" (TPoS) habe der Wirkstoff FYB208 eine hohe analytische Vergleichbarkeit mit dem Referenzarzneimittel Dupixent gezeigt, teilte Formycon mit.

    Damit kann nun die klinische Entwicklung durchstarten, an deren Ende nach mehreren Jahren eine Zulassung stehen kann. Für Dupixent von Sanofi läuft der Patentschutz 2031 aus, dann könnten Generika- und Biosimilar-Hersteller auf den Markt gehen. Nicht wenige Unternehmen dürften daher an Generika und Biosimilars arbeiten.

    Der französische Pharmakonzern Sannofi erwirtschaftet Milliardenumsätze mit Dupixent, das zur Behandlung chronisch-entzündlicher Erkrankungen wie COPD, Asthma und Neurodermitis eingesetzt wird./mis/niw/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Formycon Aktie

    Die Formycon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 89,57 auf Tradegate (17. November 2025, 10:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Formycon Aktie um +14,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Formycon bezifferte sich zuletzt auf 407,36 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von +29,87 %/+120,78 % bedeutet.




