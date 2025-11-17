    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus
    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    Esa-Chef will deutlich höheren Raumfahrt-Etat

    Für Sie zusammengefasst
    • Aschbacher schlägt 22 Mrd. Euro Budget vor.
    • ESA könnte im Weltraum international abgehängt werden.
    • Raumfahrttechnologie ist für Alltag und Klima wichtig.
    Esa-Chef will deutlich höheren Raumfahrt-Etat
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DARMSTADT/PARIS (dpa-AFX) - Der Generaldirektor der europäischen Raumfahrtbehörde Esa, Josef Aschbacher, will mit einem Budgetvorschlag von 22 Milliarden Euro in das anstehende Ministerratstreffen in Bremen gehen. "Man muss dazu sagen, der Betrag, den ich vorschlage als Generaldirektor, ist niemals der Betrag, der danach gezeichnet wird", sagt Aschbacher der Deutschen Presse-Agentur.

    Die Esa koordiniert und fördert die Entwicklung der europäischen Raumfahrt. Ihr gehören 23 Mitgliedsstaaten an, die gemeinsam das Budget für die kommenden drei Jahre stellen. Die deutsche Delegation beim Ministerratstreffen am 26. und 27. November wird vom Bundeswirtschaftsministerium und dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) angeführt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbus Group SE!
    Long
    193,72€
    Basispreis
    1,48
    Ask
    × 13,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    220,91€
    Basispreis
    1,48
    Ask
    × 13,81
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bei der letzten Runde gab es ein Rekord-Budget

    Der Esa-Chef erkennt, die Zeiten seien schwierig. "Die Finanzierung der Budgets durch die Staaten für verschiedene Aktivitäten ist immer eine Herausforderung, aber die Entscheidungsträger müssen natürlich sehen, wo sie am besten investieren", sagt Aschbach unter anderem mit Blick auf die Haushaltssituation einiger Esa-Mitgliedsstaaten.

    Rund 17 Milliarden Euro umfasste das letzte Drei-Jahres-Budget - und dies sei im Vergleich zum vorherigen Budget ein Plus von 17 Prozent gewesen, führt Aschbacher aus. Auch damals habe die Bevölkerung vor großen Herausforderungen gestanden. Man sei gerade aus der Corona-Pandemie herausgekommen, in der Ukraine herrschte Krieg - und viele Länder hatten teils eine zweistellige Inflationsrate, zählt Aschbacher auf. Trotzdem habe die Raumfahrtbehörde ein Budget von 17 Milliarden Euro bekommen - "ein absoluter Rekord".

    Zum Vergleich: "Wir haben eine Größe der gesamten Weltraumwirtschaft von etwa 600 Milliarden US-Dollar, die nach Schätzungen bis 2035 auf etwa 1,8 Billionen US-Dollar anwachsen wird", erläutert der Esa-Chef. Es gebe aktuell ein Wachstum von etwa zehn Prozent pro Jahr.

    Europa könnte ins Hintertreffen geraten

    Angesprochen auf ein mögliches Abhängen der europäischen Raumfahrt im internationalen Vergleich, sagt Aschbacher: "Ja, die Gefahr ist durchaus gegeben". Die globalen Ausgaben im Weltraum lagen seinen Angaben zufolge im vergangenen Jahr bei 122 Milliarden Euro - davon 61 Prozent bei der USA, 15 Prozent bei China und 10 Prozent bei Europa.

    "Das heißt, dass die Gefahr droht, dass Europa mehr und mehr marginalisiert wird, gerade in der Weltraumtechnologie und Weltraumwirtschaft", erläutert Aschbacher. Dies sei ein "Riesenproblem" nicht nur für die Weltraumexperten oder Astronauten, sondern für die gesamte Gesellschaft, weil Daten aus dem Weltraum im täglichen Leben verwendet werden. "Aber wenn wir nicht investieren und diese Exzellenz, die wir heute noch haben, umsetzen in industrielle Kapazitäten, dann werden wir aus dem Markt gedrängt."

    80 Prozent der Daten für tägliche Wettervorhersagen stammen den Angaben nach von Satelliten. Das Gleiche gelte für Klimavorhersagen. "Erdatmosphäre, Ozeane, Landoberflächen, Polargebiete, die hintereinander interagieren und deshalb voneinander abhängig sind", führt Aschbacher aus. Man müsse den Planeten vermessen, um ihn zu verstehen.

    Auch Navigationsgeräte und Telekommunikation seien abhängig von Technologie im All. "Weltraumtechnologie ist im täglichen Leben tief integriert. Und wenn man die Satelliten abschalten würde, dann würde unser Leben nicht so funktionieren, wie wir es gewohnt sind", betont der Esa-Chef./opi/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur OHB Aktie

    Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,68 % und einem Kurs von 168,6 auf Tradegate (17. November 2025, 10:36 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der OHB Aktie um +5,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von OHB bezifferte sich zuletzt auf 2,07 Mrd..

    OHB zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7800 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Airbus - 938914 - NL0000235190

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Airbus. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Esa-Chef will deutlich höheren Raumfahrt-Etat Der Generaldirektor der europäischen Raumfahrtbehörde Esa, Josef Aschbacher, will mit einem Budgetvorschlag von 22 Milliarden Euro in das anstehende Ministerratstreffen in Bremen gehen. "Man muss dazu sagen, der Betrag, den ich vorschlage als …