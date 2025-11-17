PSI Software: Auftragseingang steigt

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die PSI Software SE im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz auf 70,7 Mio. Euro (Q3 2024: 65,1 Mio. Euro) gesteigert, den Periodenfehlbetrag aber auf -24,9 Mio. Euro (Q3 2024: -1,6 Mio. Euro) ausgeweitet. In der Folge erhöht der Analyst vor dem Hintergrund des angekündigten Übernahmeangebots von Warburg Pincus das Kursziel und nennt ein neutrales Rating.

Nach Analystenaussage sei die PSI Software nach den schwierigen Jahren 2023 und 2024 wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Nichtsdestotrotz befinde sich das Unternehmen noch immer in einer Transformationsphase. Diese Transformation hin zu einem Cloud- und Software-as-a-Service-Anbieter bringe in der Anfangsphase deutlich höhere Kosten mit sich, was zunächst zu Belastungen beim Ergebnis führe. Neben Restrukturierungsaufwendungen falle zudem ein Einmalaufwand im Zusammenhang mit dem Investment Agreement mit Warburg Pincus und dem angekündigten öffentlichen Übernahmeangebot an. Allerdings wolle Warburg Pincus den laufenden Transformationsprozess der Gesellschaft unterstützen und in Zukunft für höheres Wachstum sorgen. Bei einer erfolgreichen Transformation sehe GSC in den kommenden Jahren deutlich höhere Umsätze und überproportional wachsende Ergebnisse. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 45,00 Euro (zuvor: 40,00 Euro), senkt das Rating aber auf „Halten“ (zuvor: „Kaufen“) ab.



Rating: Neutral

Analyst: Thorsten Renner

Kursziel: 45,00 EUR

