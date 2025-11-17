    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy angesichts der jüngst veröffentlichten Mittelfristziele von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern profitiere von der boomenden Nachfrage nach Gaskraftwerken, schrieb Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den nächsten drei Jahren./la/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 113,9EUR auf Tradegate (17. November 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Gael de-Bray
    Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 130
    Kursziel alt: 120
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


