    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 475 auf 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fluggesellschaft profitiere zum einen von der anhaltend starken Nachfrage nach Premium-Sitzplätzen und dem geringen Angebot in bestimmten Langstreckenmärkten, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zum anderen hob der Experte die positiven Auswirkungen des Transformationsprogramms hervor./la/zb

    Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 4,338EUR auf Tradegate (17. November 2025, 10:16 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Jaime Rowbotham
    Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 5
    Kursziel alt: 4,75
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m



