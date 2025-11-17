DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft IAG Pence auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für International Airlines Group (IAG) von 475 auf 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fluggesellschaft profitiere zum einen von der anhaltend starken Nachfrage nach Premium-Sitzplätzen und dem geringen Angebot in bestimmten Langstreckenmärkten, schrieb Jaime Rowbotham in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zum anderen hob der Experte die positiven Auswirkungen des Transformationsprogramms hervor./la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die International Consolidated Airlines Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 4,338EUR auf Tradegate (17. November 2025, 10:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Jaime Rowbotham
Analysiertes Unternehmen: IAG Pence
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 5
Kursziel alt: 4,75
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
