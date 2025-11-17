    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec

    AKTIE IM FOKUS

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Suss Microtec am Investorentag begehrt wegen Zielsetzungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Suss Microtec-Aktien steigen um bis zu 15 Prozent.
    • Langfristige Ziele bis 2030 über Analystenkonsens.
    • Umsatzsteigerung von 9-13% jährlich angestrebt.
    AKTIE IM FOKUS - Suss Microtec am Investorentag begehrt wegen Zielsetzungen
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Suss Microtec haben am Montag auf ihrer Erholung viel neuen Schwung geholt. Längerfristige Zielsetzungen stimmten Börsianer zuversichtlich und dies äußerte sich darin, dass das Kursplus am Vormittag bis zu 15 Prozent groß war. Mit 38,84 Euro erreichten die Aktien in der Spitze ein Hoch seit Ende Juli. Von einer Kurslücke, die Ende Oktober wegen enttäuschender Quartalszahlen aufgerissen wurde, ist das letzte Stück wieder geschlossen worden. Zuletzt lag der Kursanstieg dann noch bei elf Prozent.

    Wie ein Börsianer am Morgen in einer ersten Einschätzung schrieb, wurden von dem Unternehmen anlässlich des Investorentags "ambitionierte Ziele" für das Jahr 2030 formuliert. Diese lägen über dem Analystenkonsens und seien zunächst gut für die Aktienstory, ergänzte der Händler. Getrieben sei der Optimismus des Unternehmens von neuen Produkten und dem lukrativen Dienstleistungsgeschäft. Wichtig würden nun noch neue Aussagen zur Auftrags- und Margenentwicklung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SÜSS MicroTec AG!
    Short
    43,31€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 5,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    29,64€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 5,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Den Umsatz will das Suss-Management bis 2030 im jährlichen Schnitt um 9 bis 13 Prozent steigern. Auch Madeleine Jenkins von der UBS bezeichnete dieses Ziel in einer ersten Stimme als ambitioniert, zumal der Analystenkonsens nur bei jährlich 4 Prozent liege. Die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern soll bei 20 bis 22 Prozent liegen, wobei Jenkins den Konsens hier nur bei 18 Prozent sieht. Sie betonte aber, dass es notwendig sei, dass auf Worte auch Tatsachen folgen.

    Mit einem Jahresminus, das zuletzt noch mehr als 30 Prozent groß war, ist das Börsenjahr 2025 für Suss Microtec bislang sehr schlecht verlaufen. Im September hatten sie mit 24 Euro noch auf einem Tief seit November 2023 gestanden, von dem sie sich zwar deutlich erholen konnten, aber Ende Oktober dann nochmals einen Rückschlag erlitten hatten. Diese Scharte konnte nun wieder ausgewetzt werden. Für 2025 bleibt aber ein nach wie vor 23 Prozent großes Minus./tih/niw/stk

    SUESS MicroTec

    +9,16 %
    +20,20 %
    +7,66 %
    +38,24 %
    -27,00 %
    +168,84 %
    +121,99 %
    +437,52 %
    +50,10 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,89 % und einem Kurs von 37,28 auf Tradegate (17. November 2025, 11:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +20,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 701,54 Mio..

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,60Euro. Von den letzten 5 Analysten der SUESS MicroTec Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 58,00Euro was eine Bandbreite von +6,27 %/+58,04 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SUESS MicroTec - A1K023 - DE000A1K0235

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SUESS MicroTec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die SÜSS MicroTec Aktie, die kürzlich einen Anstieg von fast 17% erlebte, nachdem Analysten die Aktie auf 'Buy' hochstufte. Es wird auf die niedrige Bewertung im Vergleich zu Wettbewerbern hingewiesen, während Bedenken über Margen und Auftragseingang bestehen. Zudem äußern einige Anleger Skepsis gegenüber dem Management, da innerhalb kurzer Zeit sowohl negative als auch positive Nachrichten veröffentlicht wurden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Suss Microtec am Investorentag begehrt wegen Zielsetzungen Die Aktien von Suss Microtec haben am Montag auf ihrer Erholung viel neuen Schwung geholt. Längerfristige Zielsetzungen stimmten Börsianer zuversichtlich und dies äußerte sich darin, dass das Kursplus am Vormittag bis zu 15 Prozent groß war. Mit …