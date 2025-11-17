AKTIE IM FOKUS
Suss Microtec am Investorentag begehrt wegen Zielsetzungen
- Suss Microtec-Aktien steigen um bis zu 15 Prozent.
- Langfristige Ziele bis 2030 über Analystenkonsens.
- Umsatzsteigerung von 9-13% jährlich angestrebt.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Suss Microtec haben am Montag auf ihrer Erholung viel neuen Schwung geholt. Längerfristige Zielsetzungen stimmten Börsianer zuversichtlich und dies äußerte sich darin, dass das Kursplus am Vormittag bis zu 15 Prozent groß war. Mit 38,84 Euro erreichten die Aktien in der Spitze ein Hoch seit Ende Juli. Von einer Kurslücke, die Ende Oktober wegen enttäuschender Quartalszahlen aufgerissen wurde, ist das letzte Stück wieder geschlossen worden. Zuletzt lag der Kursanstieg dann noch bei elf Prozent.
Wie ein Börsianer am Morgen in einer ersten Einschätzung schrieb, wurden von dem Unternehmen anlässlich des Investorentags "ambitionierte Ziele" für das Jahr 2030 formuliert. Diese lägen über dem Analystenkonsens und seien zunächst gut für die Aktienstory, ergänzte der Händler. Getrieben sei der Optimismus des Unternehmens von neuen Produkten und dem lukrativen Dienstleistungsgeschäft. Wichtig würden nun noch neue Aussagen zur Auftrags- und Margenentwicklung.
Den Umsatz will das Suss-Management bis 2030 im jährlichen Schnitt um 9 bis 13 Prozent steigern. Auch Madeleine Jenkins von der UBS bezeichnete dieses Ziel in einer ersten Stimme als ambitioniert, zumal der Analystenkonsens nur bei jährlich 4 Prozent liege. Die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern soll bei 20 bis 22 Prozent liegen, wobei Jenkins den Konsens hier nur bei 18 Prozent sieht. Sie betonte aber, dass es notwendig sei, dass auf Worte auch Tatsachen folgen.
Mit einem Jahresminus, das zuletzt noch mehr als 30 Prozent groß war, ist das Börsenjahr 2025 für Suss Microtec bislang sehr schlecht verlaufen. Im September hatten sie mit 24 Euro noch auf einem Tief seit November 2023 gestanden, von dem sie sich zwar deutlich erholen konnten, aber Ende Oktober dann nochmals einen Rückschlag erlitten hatten. Diese Scharte konnte nun wieder ausgewetzt werden. Für 2025 bleibt aber ein nach wie vor 23 Prozent großes Minus./tih/niw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,89 % und einem Kurs von 37,28 auf Tradegate (17. November 2025, 11:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +20,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,66 %.
Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 701,54 Mio..
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,60Euro. Von den letzten 5 Analysten der SUESS MicroTec Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 58,00Euro was eine Bandbreite von +6,27 %/+58,04 % bedeutet.
ich denke fortgeschrittene Vertragsverhandlungen mit einem großen Kunden.
aus dem News gibts interessante Details aus den Samsung Zahlen.
ich glaube nicht an Zufälle..
https://www.reuters.com/world/china/samsung-electronics-q3-profit-jumps-32-conventional-chip-boom-2025-10-30/
Die SUSS Produkte sind seit Jahren wenn nicht Jahrzehnte erfolgreich und gefragt aber auch Zyklen unterworfen, welcher die Branche schon immer ausgesetzt war und auch bleiben wird. Der CEO ist sehr kompetent und die neuen Produkte und Entwicklungen für 2026ff vielversprechend. Entscheidend ist, dass man immer dieses große Bild vor Augen hat. Währende den Orderdellen vor dem nächsten Wachstumszyklus kann man immer die selben Panikgeschichten oder wahrscheinlich vielmehr Wunschvorstellungen zu Gemüte führen, zu welchen Kursen man gerne in einen Wachstumswert mit jahrelanger "track record" einsteigen würde. 30 Jahre Erfahrung haben mich gelernt, dass man nie zum tiefsten Kurs einsteigt und es auch völlig irrelevant ist, ob ich bei 23, 25 oder 27 einsteige. Sollten sich die Orders in Q4 oder spätestens ab Q1, aufgrund der vielen neuen Produktlauches aufhellen, dann dreht es meist so schnell nach oben, dass dieser Zug oft verpasst wird. Und sollten wir dann in 12 Monaten wieder bei 45 stehen, spielt es nun wirklich keine Rolle, ob ich bei 23 oder bei 27 eingestiegen bin. Fundamentaldaten sind wichtig, treibende Kurskraft kam bei SUSS in der Vergangenheit immer stehts aus den Orders, sprich selbst wenn Umsatz und EBIT 2026 hinter dem Vorjahr zurückbleiben, zeigt sich der neue Wachstumszyklus längst in den Orders und parallel die positive Kursentwicklung! Die nächsten 6 Monate werden es zeigen...cheers!