Phemex feiert sein 6-jähriges Jubiläum mit einem Nutzerwachstum von 66 % und einer gemeinsamen Vision

Top-Highlights:

10 Millionen Nutzer weltweit, das entspricht 66 % Wachstum 2025

Nutzer weltweit, das entspricht Wachstum 2025 Spot-Handelsvolumen um 122 % gestiegen, angetrieben durch stärkere Liquidität und Nutzeraktivität

gestiegen, angetrieben durch stärkere Liquidität und Nutzeraktivität Das Handelsvolumen von Futures stieg um 26 % gegenüber dem Vorjahr

gegenüber dem Vorjahr 99,999 % Verfügbarkeit durch umfangreiche System-Upgrades gewährleistet

Verfügbarkeit durch umfangreiche System-Upgrades gewährleistet Komplette Neugestaltung der Marke zur Stärkung der nutzerorientierten Mission von Phemex

APIA, Samoa, 17. November 2025 /PRNewswire/ -- Phemex, eine benutzerorientierte Krypto-Börse, feiert ihr 6-jähriges Jubiläum mit der Kampagne „Future With U". Dieser Meilenstein folgt auf ein entscheidendes Jahr des Wandels – von einer umfassenden Markenumgestaltung über ein rekordverdächtiges Nutzerwachstum bis hin zu einer verbesserten Plattformsicherheit – und symbolisiert die Entwicklung von Phemex zu einer zukunftsorientierten, widerstandsfähigen und menschenzentrierten Marke.

2025: Ein Jahr der Widerstandsfähigkeit und des Wachstums

Das Jahr 2025 war für Phemex von entscheidender Bedeutung. Als Reaktion auf sich verändernde Marktbedingungen und interne operative Herausforderungen führte die Börse eine umfassende Systemüberholung durch, um ihre technische und sicherheitstechnische Grundlage zu stärken. Zu den Upgrades gehörten mehrschichtiger Wallet-Schutz, KI-gesteuerte Überwachung und verbesserte Disaster-Recovery-Mechanismen – allesamt implementiert unter Beibehaltung einer Verfügbarkeit von 99,999 %.

Diese erneuerte Infrastruktur legte die Grundlage für eine starke Geschäftsentwicklung. Die Zahl der Nutzer weltweit stieg um 66 %, das Spot-Handelsvolumen verdoppelte sich mit einem Anstieg von 122 % und der Terminhandel stieg im Vergleich zum Vorjahr um 26 %. Diese Erfolge spiegeln die Fähigkeit von Phemex wider, Resilienz in Wachstum umzuwandeln, und stärken seine Position als eine der vertrauenswürdigsten und effizientesten Börsen der Branche.

Rebranding für die Zukunft: „Für Sie. Für morgen."

Dieses Jubiläum folgt auch auf die umfassende Neugestaltung der Marke Phemex. Die Neugestaltung definierte, wofür Phemex steht – eine effiziente, transparente und zukunftsorientierte Plattform, die Nutzern durch intelligentere finanzielle Freiheit mehr Möglichkeiten bietet. Die aufgefrischte Identität, die visuelle Sprache und der Storytelling-Ansatz verbinden die Marke noch stärker mit Händlern weltweit.