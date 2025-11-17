Xpeng: Wann knallt es beim China-Tech-Konzern?

Auch die Marktkapitalisierung von rund 22 Milliarden US-Dollar sieht im Verhältnis zu dem chinesischen Branchenprimus BYD bescheiden aus, dessen Marketcap bei rund 128 Milliarden US-Dollar liegt, mit einem Marktanteil von rund 30 Prozent auf dem chinesischen E-Automarkt.

Das Tech-Unternehmen Xpeng ist im Verhältnis zu Xiaomi und BYD ein verhältnismäßig kleiner Player auf den chinesischen Markt. Sein Marktanteil an neuen elektronisch betriebenen Fahrzeugen liegt derzeit bei rund 4 Prozent.

Xpeng verkauft, anders als seine heimischen Wettbewerber, nur in China seine Fahrzeuge. Das Engagement geht über die Fertigung von Autos hinaus: Die Strategie zielt langfristig auf Autonomes Fahren und Humanoide Robotik ab. Viel davon ist Zukunftsmusik: Seit der Gründung 2014 hat das Unternehmen bis jetzt nur Verluste ausgewiesen, so auch am Montag, wenngleich dieser auch geringer ausfällt als in den Vorjahren.

Der Nettoverlust belief sich im dritten Quartal 2025 auf 0,38 Milliarden RMB (0,046 Milliarden Euro), verglichen mit 1,81 Mrd. RMB (0,220 Milliarden Euro) im gleichen Zeitraum des Vorjahres und 0,48 Mrd. RMB (0,058 Milliarden Euro) im zweiten Quartal 2025.

Der Non-GAAP-Nettoverlust im dritten Quartal belief sich auf 0,15 Mrd. RMB (0,018 Milliarden Euro), verglichen mit 1,53 Mrd. RMB (0,186 Milliarden Euro) im gleichen Zeitraum des Vorjahres und 0,39 Mrd. RMB (0,047 Milliarden Euro) im zweiten Quartal 2025.

Der Quartalsumsatz von 16,28 Milliarden RMB (1,98 Milliarden Euror) entspricht einem Anstieg von 90,1 Prozent gegenüber den 8,56 Milliarden RMB (1,04 Milliarde Euro) im gleichen Zeitraum des Vorjahres, verfehlt aber die Erwartungen der Analysten um rund 8,6 Millionen Euro.

Positiv: Die Gesamtzahl der Fahrzeugauslieferungen belief sich im dritten Quartal 2025 auf 116.007, was einem Anstieg von 149,3 Prozent gegenüber 46.533 im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2024 entspricht.

Auch die Marge konnte gesteigert werden: Die Bruttogewinnmarge im Quartal betrug 20,1 Prozent, ein Anstieg um 4,8 Prozentpunkte gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2024. Der Break-Even-Point rückt näher, das Unternehmen bewegt sich stetig in Richtung Profitabilität.

Nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen büßte die auch an der Nasdaq gelistete Aktie vorbörslich um gut drei Prozent ein. Auf Jahressicht steht noch ein Plus von rund 70 Prozent für die Anteilsscheine von Xpeng.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die XPeng ADR Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,79 % und einem Kurs von 20,90EUR auf Tradegate (17. November 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.