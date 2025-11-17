Steyr Motors AG: Prognose 2025 angepasst, Mittelfristziel sicher!
Steyr Motors AG passt ihre Umsatzprognose für 2025 an. Verzögerungen bei Regierungsaufträgen beeinflussen die Erwartungen. Der Umsatz wird nun auf 48 bis 52 Mio. Euro geschätzt. Mittelfristige Perspektiven für 2027 bleiben stabil.
- Steyr Motors AG hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 aufgrund von Verzögerungen bei internationalen Regierungsaufträgen angepasst.
- Die betroffenen Aufträge werden voraussichtlich erst im Geschäftsjahr 2026 umsatzwirksam.
- Der erwartete Umsatz für 2025 liegt nun zwischen 48 Mio. und 52 Mio. Euro, was einem Anstieg von 15 % bis 25 % gegenüber 2024 entspricht.
- Die bereinigte operative EBIT-Marge wird nun bei ca. 13 % bis 16 % erwartet, statt über 20 %.
- Die Verzögerungen beeinflussen die kurzfristige Prognose, aber die mittelfristigen Markt- und Geschäftsperspektiven für 2027 bleiben intakt.
- Die Veröffentlichung erfolgte gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 durch die EQS Group.
