Steyr Motors: Wachstum trotz Auftragsverschiebungen gesichert!
Steyr Motors blickt optimistisch in die Zukunft: Trotz kurzfristiger Herausforderungen setzt das Unternehmen auf nachhaltiges Wachstum und strebt mit strategischen Maßnahmen und globaler Expansion neue Höhen an.
- Steyr Motors bestätigt mittelfristige Wachstumsziele trotz temporärer Auftragsverschiebungen und erwartet für 2025 einen Umsatzanstieg von 15 % bis 25 % sowie eine bereinigte operative EBIT-Marge von ca. 13 % bis 16 %.
- Der Auftragsbestand bis 2030 beträgt mehr als EUR 300 Mio., unterstützt durch strukturelle Wachstumstreiber und internationale Expansion.
- Mittelfristige Ziele für 2027: Umsatz von ca. EUR 140 Mio. und EBIT von ca. EUR 40 Mio.
- Zusätzliche Wachstumschancen durch Eintritt in das Geschäftsfeld der mobilen Energieerzeugung und C2-Emissionszertifizierung in China, die nicht im aktuellen Auftragsbestand oder Businessplan enthalten sind.
- Internationale Expansion wird fortgesetzt mit neuen Distributionsvereinbarungen in Großbritannien und Griechenland sowie Markteintritten in Polen, Dubai, China und Südostasien.
- Steyr Motors hat die C2-Emissionszertifizierung in China erhalten, was ein zusätzliches Auftragspotenzial von mindestens EUR 100 Mio. bis 2030 eröffnet, und erwartet aus dem neuen Geschäftsfeld der mobilen Energieversorgung kumulierte Umsätze von deutlich mehr als EUR 100 Mio. bis 2030.
Der nächste wichtige Termin, Deutsches Eigenkapitalforum (24.-26. November 2025), bei Steyr Motors ist am 24.11.2025.
Der Kurs von Steyr Motors lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 40,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -13,25 % im
Minus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 41,30EUR das entspricht einem Plus von +1,72 % seit der Veröffentlichung.
-5,98 %
-4,25 %
-11,22 %
-14,26 %
+225,63 %
+188,34 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
