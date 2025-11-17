Dell Technologies Registered (C) - Aktie erlebt Kurseinbruch - 17.11.2025

Die Dell Technologies Registered (C) Aktie notiert aktuell bei 110,98€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,58 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,12 € entspricht. Die Talfahrt der Dell Technologies Registered (C) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,05 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 110,98€, mit einem Minus von -3,58 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Dell Technologies Registered (C) insgesamt ein Minus von -4,85 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um -12,50 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,15 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Dell Technologies Registered (C) eine positive Entwicklung von +1,15 % erlebt.

Dell Technologies Registered (C) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,50 % 1 Monat -12,15 % 3 Monate -4,85 % 1 Jahr -10,21 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Es gibt 339 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,56 Mrd. € wert.

Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.