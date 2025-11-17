AKTIE IM FOKUS
Heidelberg Materials nähern sich Rekord - Barclays-Empfehlung
- Heidelberg Materials Aktien steigen auf Rekordhoch.
- Barclays hebt Kursziel auf 261 Euro, von 194 Euro.
- Analyst optimistisch für Zementkonzerne bis 2030.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach der Konsolidierung am Ende vergangener Wochen haben die Aktien von Heidelberg Materials am Montag nach einer Empfehlung durch Barclays Kurs auf ihr Rekordhoch genommen. Mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 213 Euro näherten sie sich ihrer erst am Donnerstag aufgestellten Bestmarke von 217,40 Euro.
Barclays-Branchenexperte Tom Zhang sieht mittlerweile noch reichlich Luft nach oben: Er hob das Kursziel von 194 auf 261 Euro an und stufte die Aktien daher von "Equal Weight" auf "Overweight" nach
oben.
Die nächste Phase im europäischen Emissionsrechtehandel (ETS) könnte einen grundlegenden Wandel der Profitabilität für Zementkonzerne einläuten, schrieb der Analyst in einer Branchenstudie. Er ist langfristig sehr optimistisch für die großen Player. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen bis 2030 liegt er um bis zu 28 Prozent über dem Konsens./mis/ag/zb
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 213,6 auf Tradegate (17. November 2025, 11:10 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +7,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 37,81 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 227,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Heidelberg Materials Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 194,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 261,00EUR was eine Bandbreite von -8,27 %/+23,40 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Heidelberg Materials - 604700 - DE0006047004
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Heidelberg Materials. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Vermutlich.
https://www.boerse.de/nachrichten/EQS-DD-Heidelberg-Materials-AG-Dr-Dominik-von-Achten-Kauf/37945760
>> Externen Inhalt hier ansehen <<