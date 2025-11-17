    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberg Materials AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberg Materials

    Heidelberg Materials nähern sich Rekord - Barclays-Empfehlung

    Für Sie zusammengefasst
    • Heidelberg Materials Aktien steigen auf Rekordhoch.
    • Barclays hebt Kursziel auf 261 Euro, von 194 Euro.
    • Analyst optimistisch für Zementkonzerne bis 2030.
    Foto: Aleksej Kekse - Heidelberg Materials

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach der Konsolidierung am Ende vergangener Wochen haben die Aktien von Heidelberg Materials am Montag nach einer Empfehlung durch Barclays Kurs auf ihr Rekordhoch genommen. Mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 213 Euro näherten sie sich ihrer erst am Donnerstag aufgestellten Bestmarke von 217,40 Euro.

    Barclays-Branchenexperte Tom Zhang sieht mittlerweile noch reichlich Luft nach oben: Er hob das Kursziel von 194 auf 261 Euro an und stufte die Aktien daher von "Equal Weight" auf "Overweight" nach oben.
    Die nächste Phase im europäischen Emissionsrechtehandel (ETS) könnte einen grundlegenden Wandel der Profitabilität für Zementkonzerne einläuten, schrieb der Analyst in einer Branchenstudie. Er ist langfristig sehr optimistisch für die großen Player. Mit seinen operativen Ergebnisschätzungen bis 2030 liegt er um bis zu 28 Prozent über dem Konsens./mis/ag/zb

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Heidelberg Materials

    +0,71 %
    +7,17 %
    +10,58 %
    +2,51 %
    +79,53 %
    +313,97 %
    +258,20 %
    +193,37 %
    +1.064,33 %
    ISIN:DE0006047004WKN:604700

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 213,6 auf Tradegate (17. November 2025, 11:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +7,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,58 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 37,81 Mrd..

    Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 227,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Heidelberg Materials Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 194,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 261,00EUR was eine Bandbreite von -8,27 %/+23,40 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
