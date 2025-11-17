Heidelberg Materials nähern sich Rekord - Barclays-Empfehlung

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,71 % und einem Kurs von 213,6 auf Tradegate (17. November 2025, 11:10 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +7,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,58 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 37,81 Mrd..

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 227,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Heidelberg Materials Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 194,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 261,00EUR was eine Bandbreite von -8,27 %/+23,40 % bedeutet.