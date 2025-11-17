    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec
    UBS stuft Suss MicroTec auf 'Buy'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec nach der Vorstellung längerfristiger Pläne auf einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die mutigen Ziele für 2030 sollten dem Aktienkurs Rückenwind bescheren, schrieb Madeleine Jenkins in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings brauche es dann auch Beweise, dass die neuen Maschinen bei der Chipindustrie auch gut ankommen./mis/rob

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:57 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,11 % und einem Kurs von 37,02EUR auf Tradegate (17. November 2025, 11:14 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Madeleine Jenkins
    Analysiertes Unternehmen: Suss MicroTec
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 39
    Kursziel alt: 39
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



